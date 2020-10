Peak clôture un placement privé sans courtier de 500 000 $ pour aider à financer une éventuelle coentreprise

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 5 octobre 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un financement par placement privé sans courtier de 500 000 $ avec un investisseur institutionnel stratégique pour aider à financer une probable coentreprise à venir entre la Société et Beijing Youxiangtong Group (« BYG »), dont les filiales comprennent Beijing Dianjing Company Ltd. (« BDC »), un distributeur national de produits électroniques grand public.

BDC est un distributeur en gros de produits électroniques grand public et le distributeur national exclusif du haut-parleur intelligent Xiaodu de Baidu (https://www.baidu.com/), le leader sur le marché. Peak a récemment annoncé que la Société aiderait à financer la distribution du populaire haut-parleur par BDC. Peak et BYG sont également en pourparlers pour amener les solutions de prêts commerciaux Lending Hub de Peak aux milliers de clients détaillants en ligne de BDC. Un accord à cette fin entre Peak et BYG prendra probablement la forme d'une coentreprise, en préparation de laquelle Peak a clôturé le placement privé annoncé aujourd'hui.

Peak a vendu un total de 1 250 000 unités (« Unités ») à investisseur institutionnel stratégique pour un produit brut de 500 000 $ (le « Placement »). Chaque Unité, vendue au prix de 0,40 $, est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire (« Bon de souscription »), chaque Bon de souscription permettant au porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,40 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du Placement.

La Société a versé à certaines personnes qualifiées une commission en espèces de 8% du produit brut du Placement et un nombre de bons de souscription de courtier égal à 8% du produit brut du Placement (les « Bon de souscription de courtiers »). Chaque Bon de souscription de courtier permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,40 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du Placement.

Les actions ordinaires, Bon de souscriptions et Bon de souscription de courtiers émis dans le cadre du placement privé sont soumis à une période de détention de quatre mois et un jour suivant la date de clôture du Placement. Le produit du Placement sera utilisé pour aider Peak à respecter ses obligations pour la création prévue d'une coentreprise. La Société fournira plus de détails sur la coentreprise une fois qu'un accord officiel aura été signé avec BYG.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs..

