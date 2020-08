Peak déclare des revenus record de 7M$ pour le deuxième trimestre de 2020

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 27 août 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQB: PKKFD) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et ses faits saillants d'exploitation pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2020, déclarant un chiffre d'affaires de plus de 7M$ pour le trimestre. Ce montant représente le chiffre d'affaires le plus important enregistré en un trimestre par Peak depuis que la Société a lancé sa plateforme Cubeler Lending Hub en Chine en 2018 et a commencé à fournir ses services Fintech révolutionnaires. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre:

Revenu total de 7 263 504 $

BAIIA ajusté de 176 113 $

Actif total de 33 611 556 $

Résumé des revenus historiques et du BAIIA ajusté



T2 2020 T1 2020 T4 2019 T3 2019 T2 2019 Revenus 7 263 504 $ 3 949 395 $ 4 357 467 $ 4 499 953 $ 1 901 723 $ Dépenses1 7 087 391 $ 3 777 350 $ 3 858 587 $ 3 781 226 $ 1 561 991 $ BAIIA2 176 113 $ 172 045 $ 498 880 $ 718 727 $ 339 732 $

Les dépenses n'incluent pas les intérêts, les impôts, la dépréciation (y compris la dépréciation des actifs incorporels), la perte à l'extinction de la dette, le gain sur achat à des conditions avantageuses et l'amortissement Le BAIIDA ajusté est égal au résultat net avant charges financières, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation des actifs incorporels, perte à l'extinction de la dette, gain sur achat à bas prix et amortissement

Faits saillants de l'exploitation du deuxième trimestre:

Extension de services aux villes de Changzhou et Suzhou, donnant à Peak une présence dans six villes chinoises à la fin du trimestre

Ajout de plusieurs nouveaux prêteurs sur la plateforme « Lending Hub », portant à plus de 50 le nombre de banques et d'institutions de crédit auprès desquelles les petites, moyennes et microentreprises peuvent obtenir des prêts et du crédit

Intégration de la plateforme de courtage de prêt Jinxiaoer à l'écosystème Lending Hub

À propos du résumé des résultats financiers et opérationnels du deuxième trimestre

« Nous avons connu un excellent deuxième trimestre, non seulement en raison du chiffre d'affaires record que nous avons enregistré, mais aussi en raison des semences que nous avons plantées pour positionner la Société en vue d'une croissance future », a commenté le PDG du Groupe Peak, Johnson Joseph. « Nous avons engagé d'importantes dépenses au cours du trimestre, mais c'est tout à fait normal pour une société qui croît aussi rapidement que Peak en ce moment. À un certain moment avant la fin de 2020, certaines des dépenses non récurrentes liées à notre croissance et à notre expansion commenceront à diminuer pour révéler ce qui nous rend si satisfaits de ce qui se passe actuellement chez Peak ».

Poursuivant sa stratégie d'expansion pour 2020, Peak a intensifié ses services dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement en étendant son offre aux villes de Changzhou et Suzhou au cours du trimestre. Combiné à l'intégration de la plateforme de courtage de prêts Jinxiaoer au Lending Hub de la Société, entraînant une augmentation considérable du nombre de transactions facilitées par le « Hub » au cours du trimestre, ont contribué en grande partie à l'augmentation des revenus de la Société du 1er et 2e trimestre de 2020. L'expansion de l'offre d'analyse de la chaîne d'approvisionnement à de nouvelles villes a entraîné une augmentation des dépenses liées aux services sous-traités à des tiers. Peak a l'intention de faire éventuellement fournir ces services par sa filiale AST, ce qui éliminera la plupart de ses dépenses de sous-traitance. En plus des dépenses de sous-traitance, Peak a également encouru des honoraires de conseil relativement élevés liés à ses plans d'expansion et à ses initiatives de sensibilisation aux marchés financiers, et a considérablement augmenté sa charge de provision pour pertes de crédit attendues en raison d'un risque accru de défaut de paiement en raison de la COVID-19 pendant le trimestre. Tout cela a fait en sorte que le BAIIA du 2e trimestre a été maintenu relativement stable par rapport au 1er trimestre malgré l'augmentation significative du chiffre d'affaires.

En résumé, la Société a généré des revenus de 7 263 504 $ pour la période de trois mois et de 11 212 899 $ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2020, comparativement à 1 901 723 $ pour la période de trois mois et à 2 851 233 $ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2019.

Les dépenses totales avant impôts pour le trimestre étaient de 7 578 644 $, comparativement à 2 041 497 $ pour la même période en 2019. La perte nette pour le 2e trimestre était de 538 903 $ comparativement à 295 987 $ pour la même période de 2019.

Les détails des résultats financiers de la Société pour le deuxième trimestre de 2020 se retrouvent dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2020, et 2019, disponibles sur www.sedar.com.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

