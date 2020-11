Peak enregistre un chiffre d'affaires de 15M $ au 3e trimestre, en route pour dépasser l'objectif de fin d'année de 40M $

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 26 novembre 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et ses faits saillants d'exploitation pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2020, soulignés par un chiffre d'affaires record de 15,1 millions de dollars pour le trimestre. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers du troisième trimestre:

Revenu total de 15 116 369 $

BAIIA ajusté de 127 976 $

Actif total de 48 687 541 $

Résumé des revenus historiques et du BAIIA ajusté



T3 2020 T2 2020 T1 2020 T4 2019 T3 2019 Revenus 15 116 369 $ 7 263 504 $ 3 949 395 $ 4 357 467 $ 4 499 953 $ Dépenses1 14 988 393 $ 7 087 391 $ 3 777 350 $ 4,032,092 $ 3 781 226 $ BAIIA2 127 976 $ 176 113 $ 172 045 $ 325 375 $ 718 727 $

1 Les dépenses n'incluent pas les intérêts, les impôts, la dépréciation (y compris la dépréciation des actifs incorporels), la perte à l'extinction de la dette, le gain sur achat à des conditions avantageuses et l'amortissement

2 Le BAIIDA ajusté est égal au résultat net avant charges financières, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation des actifs incorporels, perte à l'extinction de la dette, gain sur achat à bas prix et amortissement

Faits saillants de l'exploitation du troisième trimestre:

Nouveaux Centres de Service Jinxiaoer à Nanjing et Taiyuan

Programme de financement d'équipement propulsé par Cubeler Lending Hub à Xi'An

Lancement d'un Centre Financier de prêts commerciaux soutenu par le gouvernement et alimenté par Cubeler Lending Hub à Jiangyin

Premiers services liés au financement de la chaîne d'approvisionnement, auparavant sous-traités, fournis via la plateforme Gold River 2.0

Résumé des résultats financiers et opérationnels du troisième trimestre

« Comme nous nous y attendions, la demande pour nos services, en particulier en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, a atteint un nouveau niveau au troisième trimestre, mais nous n'en sommes encore qu'aux premiers stades de notre plan d'acquisition de clients dans cette verticale ». a commenté le PDG de Peak, Johnson Joseph. « La grande majorité de notre activité de financement de la chaîne d'approvisionnement finance encore des commandes d'achat passées auprès de quelques fournisseurs de matières premières par environ 200 fabricants. L'objectif est de progresser dans la chaîne d'approvisionnement transactionnelle où nous pouvons financer des commandes d'achat passées auprès de milliers de fabricants et de distributeurs par des dizaines de milliers de détaillants, et nous avons commencé à voir certaines de ces transactions dans la dernière partie du trimestre ».

« Les services de financement liés aux transactions entre les fournisseurs de matériaux et les fabricants qui ont eu lieu au troisième trimestre ont été regroupés avec des services logistiques. Nous avons sous-traité ces services parce que nous ne disposions ni du logiciel ni du système permettant de passer les bons de commande et de fournir certains des services logistiques. Mais cela est en train de changer. Nous avons passé la majeure partie de l'année à apporter des ajustements à Gold River pour être en mesure de fournir ces services nous-mêmes, ce qui devrait réduire considérablement nos dépenses de sous-traitance », a conclu M. Joseph.

L'expansion géographique continue des services de Peak a certainement joué un rôle dans l'augmentation du chiffre d'affaires trimestriel, mais c'est vraiment la demande de la verticale de la chaîne d'approvisionnement elle-même, principalement dans les villes où les services de financement étaient déjà fournis, qui a eu le plus gros impact sur la croissance des revenus.

La trajectoire des revenus sur laquelle se trouve désormais la Société, combinée à l'impact que la réémergence de sa plateforme Gold River devrait avoir sur les futures dépenses de sous-traitance, a renforcé les plans de rapatriement de bénéfices de la Société pour 2021. Peak s'est donc engagé avec des consultants et conseillers au cours du trimestre pour commencer à mettre en œuvre les mécanismes prescrits par le gouvernement chinois aux entreprises étrangères pour rapatrier les bénéfices de leurs filiales chinoises. Outre les dépenses de sous-traitance susmentionnées, les honoraires versés aux consultants et conseillers ont représenté les dépenses les plus importantes pour la Société au cours du troisième trimestre.

En résumé, la Société a généré des revenus de 15 116 369 $ pour la période de trois mois et de 26 329 268 $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020, comparativement à 4 499 953 $ pour la période de trois mois et 7 351 186 $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre, 2019.

Le total des dépenses avant impôts pour le trimestre était de 15 505 739 $, comparativement à 4 998 367 $ pour la même période en 2019. La perte nette (après impôts) pour le troisième trimestre était de 512 874 $ comparativement à 777 316 $ pour la même période de 2019.

Les détails des résultats financiers de la Société pour le troisième trimestre de 2020 se retrouvent dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2020, et 2019, disponibles sur www.sedar.com.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://peakfintechgroup.com/.

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

