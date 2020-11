Peak étend son nouveau programme de financement et ajoute un 2e distributeur avec plus de 250 000 clients détaillants

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 19 novembre 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec le distributeur en gros d'aliments emballés Beijing Jingying Corporate Management Ltd. (« BJM ») pour apporter la solution de financement Cubeler Lending Hub de Peak à BJM et à ses plus de 250 000 clients détaillants.

Peak a lancé en octobre un programme de financement alimenté par Lending Hub, spécialement conçu pour offrir une meilleure flexibilité des flux de trésorerie aux distributeurs en gros et à leurs clients détaillants. Le programme, qui a enregistré ses premières transactions il y a une semaine, permet aux détaillants de faire financer jusqu'à 90% du montant des produits qu'ils achètent des distributeurs participants par les banques et les établissements de crédit de Lending Hub.

BJM est le deuxième distributeur en gros à souscrire au programme rejoignant ainsi le distributeur de produits électroniques grand public Beijing Dianjing Company Ltd., qui a aidé à lancer le programme avec ses plus de 60 000 clients de détail en ligne. BJM est un important distributeur d'une variété de produits populaires de China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO), pour lesquelles BJM détient les droits de distribution exclusifs chez environ 200 000 dépanneurs de stations-services Petro-China et auprès du géant de la vente en ligne JD.com. COFCO est une société d'État de transformation d'aliments. C'est le plus grand transformateur d'aliments, fabricant et courtier en matières premières de la Chine. Avec des opérations au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, c'est aussi l'un des plus grands groupes agroalimentaires de toute l'Asie.

Plus récemment, BJM est devenu un distributeur autorisé de cigarettes électroniques de marque RELX, l'une des marques de cigarettes électroniques les plus populaires en Chine, vendue dans plus de 3 000 points de vente à travers le pays.

« Nous sommes très heureux de nous joindre à ce merveilleux programme de financement créé par Peak », a commenté M. Yang Zhang, PDG de BJM. « Nous sommes convaincus que cela sera extrêmement bénéfique pour la plupart de nos clients et nous avons hâte de leurs y faire adhérer le plus rapidement possible », a-t-il poursuivi.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à M. Zhang et BJM à notre nouveau programme de financement Lending Hub et j'ai hâte de travailler avec lui et son équipe », a déclaré le PDG de Peak Group Chine, M. Liang Qiu. « L'arrivée de BJM au programme nous apporte un excellent mélange de magasins en ligne et hors ligne et nous permet de mettre davantage en valeur la polyvalence de Lending Hub en ce qui concerne sa capacité à aider les entreprises en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement, qu'elles opèrent principalement en ligne ou hors ligne. Récemment, nous avons remarqué une convergence des magasins en ligne et hors ligne dans l'industrie du commerce au détail, notamment avec JD.com annonçant des plans pour établir un réseau de 5 millions de magasins physiques au cours des 3 prochaines années. Je pense qu'avec la capacité de Lending Hub à traiter et analyser les données provenant de ses entreprises membres à la fois en ligne et hors ligne, Peak est idéalement positionnée pour jouer un rôle de plus en plus important dans cette convergence ou évolution de l'industrie du commerce au détail », a conclu M. Qiu.

Conférence en direct « NEXT SUPER STOCK » de Wall Street Reporter - 19 novembre 2020

Peak sera présenté à la conférence en direct NEXT SUPER STOCK de Wall Street Reporter le jeudi 19 novembre 2020 à 12 h 30 HNE. Le PDG, Johnson Joseph, discutera de l'arrivé de BJM au nouveau programme de financement de Peak, du potentiel de revenue annuel que cela pourrait apporter et répondra aux questions des participants. Les personnes intéressées peuvent cliquer sur le lien suivant pour s'inscrire et participer à l'évènement : inscription pour conférence « Next Super Stock »

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://peakfintechgroup.com/.



