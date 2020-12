Peak signe un accord avec le détaillant italien Gruppo Coin pour aider à financer ses ventes en ligne en Chine

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 1 décembre 2020) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec le détaillant italien haut de gamme Gruppo Coin (« Coin ») pour fournir des prêts à court terme aux influenceurs des médias sociaux et partenaires de vente en ligne de Coin.

Coin (https://en.coin.it/), la plus grande chaîne de magasins à rayons en Italie, a été l'un des premiers détaillants étrangers à reconnaître et exploiter le pouvoir des influenceurs des médias sociaux pour vendre leurs produits sur le plus grand marché de détail au monde. Les influenceurs chinois utilisent des plateformes de médias sociaux populaires telles que TikTok, Sina Weibo et WeChat pour révolutionner les ventes au détail en ligne. Ils créent des émissions divertissantes diffusées sur les plateformes au cours desquelles ils font la promotion et vendent les produits auxquels ils sont associés.

Une émission coûte généralement entre 1 000 $ et 10 000 $, y compris la promotion auprès des abonnés, et détaille les produits et les quantités limitées disponibles durant l'émission afin de créer un buzz et le facteur PPAC (peur de passer à côté) avec leurs abonnés. En moyenne, chaque influenceur produit environ 250 émissions par année. Une émission dure généralement de 3 à 4 heures et offre plusieurs produits différents. Les tops influenceurs sont généralement en mesure de vendre tout leur inventaire d'un produit dans les 10 premières minutes que le produit est présenté. De nombreux influenceurs ont atteint le statut de célébrité, et cette méthode devient rapidement le moyen préféré de vendre une variété de produits en Chine, des cosmétiques aux vêtements en passant par les petits électroménagers et tout le reste. En plus du coût de production des émissions, les influenceurs doivent fournir à leurs grands détaillants partenaires un acompte de 20% à 30% de la valeur des produits qu'ils prévoient vendre pour chaque émission. C'est là que Peak et le Cubeler Lending Hub entrent dans l'équation. Avec l'accord annoncé aujourd'hui, les partenaires influenceurs de Coin seront éligibles au financement du coût de production de leurs émissions, des acomptes requis et de la valeur totale de leurs commandes de produits par l'entremise de Lending Hub. Peak percevra ses frais habituels d'environ 2% de la valeur des prêts accordés pour faciliter les transactions.

« Cela fait déjà plusieurs mois que nous observons ce qui se passe dans ce secteur d'activité, identifiant certains des tops influenceurs et ambassadeurs de marque sur les principales plateformes de médias sociaux chinoises », a commenté Liang Qiu, PDG de Peak China. « Nous avons maintenant un réseau de près de 55 000 influenceurs, chacun avec sa propre boutique en ligne ou affilié à au moins une boutique en ligne. Ils ont plus de 120 millions d'abonnés combinés et une expérience avérée à vendre efficacement toutes sortes de produits. Avec un réseau d'abonnés plus de 3 fois plus grand que l'ensemble de la population canadienne, nous croyons que nous sommes bien placés pour offrir une porte d'entrée au marché de la vente au détail chinois à pratiquement n'importe quel détaillant ou marque au monde », a conclu M. Qiu.

« L'un des objectifs de Peak a toujours été de servir de pont reliant les investisseurs et les entreprises nord-américains à la Chine », a déclaré Johnson Joseph, PDG de Peak. « Nous travaillons très fort dans les coulisses depuis un bon moment maintenant afin de pouvoir aider les entreprises canadiennes à faire plus d'affaires en Chine ou à accéder au marché chinois. Bien que l'accord annoncé aujourd'hui ne soit pas avec une entreprise canadienne, il nous prépare certainement le terrain pour signer des accords similaires avec des détaillants canadiens. Notre réseau d'influenceurs est déjà enthousiasmé par les perspectives de vente de vin de glace et d'une variété de produits uniquement canadiens qui ne sont généralement pas disponibles en Chine. En capitalisant sur le pouvoir des médias sociaux, je pense que nous prouvons une fois de plus notre capacité à innover et à sortir des sentiers battus en ce qui concerne les nombreuses façons dont nous pouvons utiliser le Lending Hub au profit des petites entreprises et des entrepreneurs ».

Conférence en direct « NEXT SUPER STOCK » de Wall Street Reporter - 3 décembre 2020

Peak sera présenté à la conférence en direct NEXT SUPER STOCK de Wall Street Reporter le jeudi 3 décembre 2020 à 12 h 30 HNE. Le PDG Johnson Joseph discutera de l'accord de Peak avec Gruppo Coin, de ce que cela signifie pour la Société à l'avenir d'un point de vue international et répondra aux questions des participants. Les personnes intéressées peuvent cliquer sur le lien suivant pour s'inscrire et participer à l'évènement : inscription pour conférence « Next Super Stock » .

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

