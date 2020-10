Peak signe une entente pour offrir les services de « Lending Hub » à 60 000 magasins en ligne

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 20 octobre 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une entente exclusive avec la société mère du distributeur national de produits électroniques grand public Beijing Dianjing Company Ltd. (« BDC ») pour offrir des solutions de financement aux 60 000 clients de détail en ligne de BDC.

BDC est un grossiste de produits électroniques grand public dont les clients de détail en ligne vendent des ordinateurs portables, des téléphones intelligents et d'autres produits électroniques grand public sur les trois principaux portails de commerce électronique de Chine: Tmall (https://www.tmall.com/), JD.com (https://global.jd.com/) et Pinduoduo (https://ims.pinduoduo.com/). Les clients de BDC, qui vendent collectivement pour environ 50 milliards de dollars de produits électroniques grand public par année, pourront financer jusqu'à 90% du prix des produits qu'ils achètent à BDC.

Peak perçoit généralement des frais de service allant de 1% à 3% de la valeur des montants de crédit qu'elle aide à faciliter. La Société travail à estimer le nombre de clients et le pourcentage de leurs ventes quelle pourrait s'attendre à ce qu'ils financés en vertu de l'entente au cours des mois et des années à venir. Les résultats de cet exercice seront présentés dans une prévision révisée à venir du chiffre d'affaires de la Société pour les années 2021, 2022 et 2023. Advenant que Peak était en mesure de capter 100% de ce marché, en d'autres termes, si chacun des 60 000 clients finançait le montant maximum auxquels il a droit, la Société générerait jusqu'à 1,35 milliard de dollars de revenus annuels suite à l'entente annoncé aujourd'hui.

Le nouveau programme de financement sera offert aux 60 000 clients de BDC grâce à la création d'une coentreprise entre Peak et la société mère de BDC. La coentreprise utilisera la plateforme de prêt commercial de Peak, Cubeler Lending Hub, pour analyser les ventes et les performances commerciales des détaillants afin de déterminer s'ils sont éligibles ou non au financement de leurs bons de commande. Tous les bons de commande qualifiés pourront être financés par les banques et établissements de crédit partenaires de la plateforme.

« Nous avons fait un certain nombre de progrès significatifs en termes de développement d'affaire au cours des 8 à 12 derniers mois et nous sommes très fiers de ce que nous avons pu accomplir », a commenté le PDG de Peak, Johnson Joseph. « L'entente annoncé aujourd'hui, cependant, pourrait éclipser tout ce que nous avons fait au cours de la dernière année et demie en ce qui concerne la façon dont elle affectera non seulement les résultats de la Société, mais aussi la rapidité avec laquelle elle nous permettra d'agrandir notre écosystème Lending Hub. Cette entente nous trace un chemin et nous donne un modèle pour approcher d'autres grossistes, voire même directement les portails de commerce électronique en ligne, pour leur proposer nos services. Je tiens à féliciter notre équipe de direction en Chine, dirigée par Liang Qiu, pour son travail incroyable dans la mise en place de cet entente et pour continuer à recruter d'importants partenaires stratégiques pour appuyer notre vision de faire de Lending Hub le principal écosystème de prêts commerciaux du pays », a conclu M. Joseph.

Conférence en direct « NEXT SUPER STOCK » de Wall Street Reporter - 21 octobre 2020

Peak sera présenté à la conférence en direct NEXT SUPER STOCK de Wall Street Reporter le mercredi 21 octobre 2020 à 12 h 30 HNE. Le PDG, Johnson Joseph, discutera du partenariat avec BDC, de la stratégie de croissance de la Société et répondra aux questions des participants. Les personnes intéressées peuvent cliquer sur le lien suivant pour s'inscrire et participer à l'évènement : https://bit.ly/2PX0SpH

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

