Peako Limited a annoncé que M. Geoff Albers a fait part de son intention de se retirer du conseil d'administration de la société à l'issue de l'émission de droits. Il est proposé que M. Gernot Abl soit nommé président non exécutif du conseil d'administration. M. Abl a une formation en droit, en finance d'entreprise et en conseil stratégique. Il a plus de 20 ans d'expérience en matière d'entrepreneuriat, de stratégie commerciale et d'investissement.

M. Abl a travaillé avec de nombreuses entreprises en phase de démarrage, dans différents secteurs, afin de les aider à commercialiser, à se développer et à accroître la valeur de l'entreprise pour toutes les parties prenantes. M. Abl est actuellement directeur de Lithium Universe Limited et de DorsaVi. Il est également proposé que le Dr Louis Bucci soit nommé administrateur non exécutif à l'issue de l'émission de droits.

M. Bucci est un géologue économique qui possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des ressources minérales, où il a occupé un large éventail de postes techniques, de consultants et de cadres supérieurs, y compris des postes au sein de conseils d'administration. Son expérience couvre la gestion de projets d'exploration à un stade précoce jusqu'au développement des ressources minérales, aux études de faisabilité et à l'exploitation. M. Bucci est titulaire d'un doctorat en géologie économique de l'université d'Australie occidentale, axé sur l'or et les systèmes minéraux polymétalliques apparentés, et est un ancien directeur de SRK Australasia.

Il a travaillé pour un large éventail d'entreprises, y compris des sociétés minières et d'exploration mondiales, des institutions financières connexes et des agences gouvernementales, dans le domaine des produits de base en Australie, en Chine et en Asie du Sud-Est, en Afrique, dans les anciens pays soviétiques, en Inde, dans les Amériques, en Europe et dans les îles du Pacifique.