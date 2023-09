Peakstone Realty Trust est un fonds d'investissement immobilier (FPI) à gestion interne. La société possède et exploite un portefeuille d'immeubles industriels et de bureaux à locataire unique. Ces actifs sont généralement loués à des locataires solvables dans le cadre de contrats de location nets à long terme avec des augmentations de loyer contractuelles. Le portefeuille détenu à 100 % par la société contient des biens immobiliers présentant des caractéristiques telles que des emplacements difficiles à reproduire et un investissement des locataires dans le bâtiment. Le principal objectif à long terme de la société est de maximiser la valeur actionnariale en temps utile. Elle compte trois segments : Industriel, Bureaux et Autres. Le segment industriel consiste en des propriétés industrielles avec des spécifications modernes. Le segment des bureaux est constitué d'immeubles de bureaux essentiels à l'activité. Le segment "Autres" comprend des biens immobiliers vacants et non essentiels, ainsi que d'autres biens immobiliers dans les mêmes pools de prêts croisés.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial