Pearl Abyss Corp. : Nomura est neutre

Données financières

KRW	USD	EUR
CA 2022	587 Mrd	0,46 Mrd	0,44 Mrd
Résultat net 2022	160 Mrd	0,12 Mrd	0,12 Mrd
Tréso. nette 2022	374 Mrd	0,29 Mrd	0,28 Mrd
PER 2022	23,2x
Rendement 2022	-
Capitalisation	3 565 Mrd	2 781 M	2 672 M
VE / CA 2022	5,43x
VE / CA 2023	3,00x
Nbr Employés	769
Flottant	42,0%

Graphique PEARL ABYSS CORP.

Tendances analyse technique PEARL ABYSS CORP.

Court Terme	Moyen Terme	Long Terme
Tendances	Baissière	Baissière	Neutre

Evolution du Compte de Résultat

Consensus

Vente	Achat
Recommandation moyenne	ACCUMULER
Nombre d'Analystes	21
Dernier Cours de Clôture	58 300,00 KRW
Objectif de cours Moyen	86 050,00 KRW
Ecart / Objectif Moyen	47,6%

Révisions de BNA

Dirigeants et Administrateurs

Kyoung-In Jung	Chief Executive Officer & Director
Dae-Il Kim	Chairman
Ik-Seok Choi	Head-Compliance Support
Jeong-Hyeon Han	Independent Director
Hyung-Kyoo Choi	Independent Director

Secteur et Concurrence

Var. 1janv	Capi. (M$)
PEARL ABYSS CORP.	-57.85%	2 781
ACTIVISION BLIZZARD, INC.	16.85%	60 783
NETEASE, INC.	-9.16%	57 350
NEXON CO., LTD.	37.81%	21 002
KRAFTON, INC.	-44.89%	9 276
ZYNGA INC.	23.59%	8 996