PearlAbyss Corp est une société basée en Corée, principalement engagée dans le développement et l'édition de jeux en ligne. La société exerce ses activités à travers deux segments. Le segment Game Business développe et fournit des jeux appelés Black Desert. Le segment Other Business se consacre au développement et à la vente de serveurs de jeux et de moteurs de réseau, ainsi qu'à l'investissement et au conseil en gestion.

Secteur Internet