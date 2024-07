Pearl Global Industries Limited est une multinationale indienne spécialisée dans la fabrication de vêtements. La société est engagée dans la fabrication, l'approvisionnement, la distribution et l'exportation de vêtements prêts-à-porter par le biais de ses installations et opérations nationales et internationales. L'entreprise fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout à des marques du monde entier. Elle propose des solutions vestimentaires aux marques de mode et aux entreprises dans diverses catégories. Sa gamme de produits comprend des tricots, des tissés, des jeans, des vêtements d'extérieur, des vêtements de sport et d'athlétisme, des vêtements de nuit, des vêtements d'intérieur, des vêtements pour enfants et des vêtements de travail. Les secteurs géographiques de la société comprennent le Bangladesh, Hong Kong, l'Inde, le Vietnam et d'autres. Les filiales de la société comprennent SBUYS E-Commerce Limited, Pearl Global Kaushal Vikas Limited, Sead Apparels Private Limited, Pearl Global Fareast Limited, Pearl Global (HK) Limited, Norp Knit Industries Limited, Pearl Global USA, Inc, Pearl GT Holdco Ltd, A & B Investment Limited, et d'autres.

Secteur Habillement et accessoires