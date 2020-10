Pearson : nouveau CEO, Crédit Suisse relève son objectif

15/10/2020 | 11:15

Les derniers résultats annuels du groupe Pearson laissent entrevoir une chute de l'activité de 10% alors que Crédit Suisse tablait sur une baisse de 8,7%. Trois des quatre divisions du groupe présentent en effet des résultats négatifs - contre une seulement l'an dernier.



Crédit Suisse indique que l'arrivée d'un nouveau directeur général la semaine prochaine permettra peut-être de prendre connaissance d'éventuels projets de cession qui pourraient améliorer la croissance organique et la concentration de l'entreprise.



Si Crédit Suisse maintient sa note de ' sous-performance ', l'analyste relève toutefois son objectif de cours à 520p contre 500 précédemment.



Il estime notamment que le marché des livres d'occasions et des leçons en ligne ' pourraient conduire à une croissance organique plus régulière et plus élevée pour le groupe. '





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.