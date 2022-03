Apollo renonce au rachat de Pearson après le rejet de trois offres

Londres (awp/afp) - Le fonds américain Apollo a annoncé mercredi qu'il renonçait au rachat de Pearson après avoir vu une troisième offre à 6,7 milliards de livres rejetée par le géant britannique d'édition et de services éducatifs, ont annoncé les deux groupes.

Apollo "n'a pas été en mesure de parvenir à un accord avec le conseil d'administration de Pearson" et n'a désormais plus "l'intention de faire une offre" de reprise, a annoncé le fonds américain dans un communiqué.

Pearson a indiqué dans un communiqué séparé qu'il avait reçu le 28 mars une offre d'Apollo proposant un montant de 884,2 pence par actions, dont 14,2 pence correspondant au dividende pour l'année 2021, soit un total de 6,7 milliards de livres (près de 8 milliards d'euros).

L'offre a été rejetée car elle "sous-évaluait de façon significative l'entreprise et ses perspectives d'avenir", a précisé Pearson.

Le groupe britannique avait reçu et refusé, pour les mêmes raisons, deux offres précédentes inférieures d'Apollo.

L'action de Pearson, qui avait bondi à la Bourse de Londres début mars, dopée par la perspective de cette opération, chutait de 7,23% à 729 pence mercredi, peu avant 12H00 GMT, à la Bourse de Londres.

En dépit d'un recul de son chiffre d'affaires en 2020, Pearson avait publié un résultat positif de 310 millions de livres pour cette année-là, en pleine pandémie. Puis, en 2021, l'entreprise a enregistré un bénéfice net de 159 millions de livres.

Le groupe Pearson, basé à Londres, compte plus de 20.000 employés et propose ses services dans près de 200 pays: évaluation et qualification, contenus éducatifs pour l'éducation supérieure, formation professionnelle, apprentissage virtuel ou encore enseignement de la langue anglaise.

