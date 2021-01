Covid: durcissement des conditions d'entrée au Canada

Ajoute réactions François Legault, des compagnies aériennes et annonces de Doug Ford

OTTAWA (awp/afp) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé vendredi un nouveau durcissement des restrictions à l'entrée au Canada et la suspension des vols à destination du Mexique et des Caraïbes, pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus.

Les voyageurs arrivant au Canada devront effectuer un test PCR obligatoire et une quarantaine "à leurs frais" dans un hôtel pendant trois jours en attendant le résultat, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Les voyageurs devront assumer le coût du test ainsi que celui des trois jours passés à l'hôtel désigné par les autorités, qui devrait "tourner autour de 2.000 dollars" canadiens (1.289 euros), a précisé Justin Trudeau.

Si le test est négatif, les voyageurs pourront ensuite terminer leur quarantaine de deux semaines à leur domicile "mais avec des mesures de surveillance accrues", a-t-il dit. Les voyageurs qui auront un test positif seront eux transférés dans un centre de la santé publique.

Ces mesures entreront en vigueur "le plus vite possible en février", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Trudeau a annoncé que son gouvernement s'était entendu avec quatre compagnies aériennes pour suspendre les vols entre le Canada et les "destinations soleil", les Caraïbes et le Mexique, jusqu'au 30 avril.

Dans la foulée, Air Canada et WestJet, les deux plus importantes compagnies aériennes au pays, ont annoncé qu'elle suspendaient une quinzaine de liaisons à compter de dimanche et ce jusqu'au 30 avril. Air Transat a pour sa part annoncé la suspension immédiate de l'ensemble de ses opérations, jusqu'à cette même date.

A partir de la semaine prochaine, les vols internationaux ne pourront plus atterrir que dans quatre aéroports du pays: Vancouver, Toronto, Calgary et Montréal.

"Depuis le début de la crise, ma priorité c'est de protéger les Canadiens", a expliqué Justin Trudeau, qui appelle depuis des mois les Canadiens à éviter les voyages à l'étranger non-essentiels.

Il a reconnu que ces nouvelles mesures visaient à "décourager les voyageurs" et freiner la propagation des nouveaux variants du virus au Canada.

"Je remercie Justin Trudeau pour les mesures qu'il a annoncées concernant les voyages à l'étranger", a salué le Premier ministre du Québec François Legault dans un tweet, après avoir plaidé en ce sens à plusieurs reprises.

"Il semble que ces nouvelles mesures ne seront pleinement en place que dans quelques semaines. C'est quelques semaines de trop", a estimé son homologue de l'Ontario Doug Ford en donnant un nouveau tour de vis dans la province, qui compte le plus de cas de coronavirus au pays.

L'Ontario va exiger dès lundi un test négatif obligatoire pour les voyageurs à leur arrivée à l'aéroport international Pearson de Toronto, a-t-il annoncé.

Depuis mars dernier, les voyageurs arrivant au Canada, qu'ils soient Canadiens ou non, sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours afin d'éviter la propagation du coronavirus. Depuis décembre, ils doivent présenter un test Covid négatif pour pouvoir s'envoler vers le Canada.

Le Canada connaît depuis décembre une forte accélération de la pandémie qui a notamment entraîné des reconfinements dans les deux provinces les plus touchées, l'Ontario et le Québec, et un couvre-feu nocturne pour cette dernière.

Vendredi, le pays recensait plus de 769.000 cas de coronavirus et 19.000 morts.

ast/et/iba