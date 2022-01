Exclusif - Pearson rachète le groupe de certification Credly dans une transaction évaluée à 200 millions de dollars.

L'entreprise mondiale de formation a annoncé lundi qu'elle avait accepté d'acheter Credly dans le cadre d'une transaction évaluée à 200 millions de dollars, dans le cadre de sa dernière initiative visant à répondre à la demande de formation de la main-d'œuvre dans des domaines tels que l'informatique. Pearson en détenait déjà 20 %.

La société cotée en bourse au Royaume-Uni, qui est un important fournisseur de didacticiels et d'évaluations dans les écoles et les collèges aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans le monde entier, comptera environ 1 000 entreprises clientes lorsqu'elle ajoutera Credly à sa division Workforce Skills.

Le PDG de Pearson, Andy Bird, a déclaré à Reuters que les titres de compétences vérifiés devenaient plus importants à mesure que la technologie s'adapte, laissant de nombreuses entreprises avec un déficit de compétences où le personnel a besoin d'être formé sur la façon de travailler avec des processus tels que l'intelligence artificielle.

"Montrer au monde, dans cette nouvelle forme de curriculum vitae numérique, les titres que vous possédez peut faire de vous, en fin de compte, un meilleur employé ou une personne plus employable", a-t-il déclaré.

Pearson, qui a été secoué par le passage des cours physiques à l'apprentissage en ligne, a acheté le groupe d'IA et d'analyse Faethm en 2021, qui identifie les lacunes en matière de compétences pour les organisations.

Credly s'associe à des organisations telles qu'IBM, Microsoft et Amazon Web Services pour fournir des certifications, ou des titres de compétences numériques, aux travailleurs internes et externes qui ont atteint un certain niveau avec leur produit. Basée aux États-Unis, la moitié des personnes qui obtiennent des titres de compétences sur la plate-forme se trouvent en dehors de l'Amérique, l'Inde étant l'un de ses principaux marchés.

Pearson pourra désormais combiner les outils de diagnostic de Faethm avec ses propres programmes d'apprentissage numérique et les capacités de certification de Credly pour proposer un service complet aux entreprises.

Jonathan Finkelstein, fondateur et PDG de Credly, a déclaré que la demande de formation et de certification était en hausse depuis plusieurs années, mais qu'elle avait été accélérée par la pandémie, le processus permettant désormais de retenir et d'attirer les travailleurs.

Plus de 2 000 organisations utilisent la plateforme et elle a délivré plus de 50 millions de titres de compétences à 25 millions de personnes. En 2021, son chiffre d'affaires a augmenté de 47 % pour atteindre 13,3 millions de dollars. L'opération sera financée par la trésorerie et les liquidités disponibles.