La valeur du jour en Europe PEARSON change de CEO pour accélérer sur le digital

Pearson progresse d'un petit 0,64% au London Stock Exchange, à 581,9 pence. L'éditeur britannique a annoncé ce lundi la nomination d'Andy Bird comme nouveau directeur général à compter du 19 octobre prochain. Andy Bird est actuellement directeur non exécutif chez Pearson et a été nommé au conseil d'administration le 1er mai 2020. Il est présenté comme un homme ayant une expérience de 35 ans dans l'industrie des médias (AOL Time Warner...). Au cours de sa carrière, il a notamment été administrateur de Walt Disney International, en charge des opérations en dehors des Etats-Unis.Andy Bird a dirigé une "expansion majeure" de Walt Disney International, précise Pearson, ajoutant qu'il l'a notamment transformée "en une entreprise d'abord numérique, axée sur les divers besoins des consommateurs du monde entier."Et le digital, Pearson y tient. Il faut dire qu'au premier semestre 2020, seules ses ventes en ligne ont progressé (+5% sur un an), pour représenter environ 21% du chiffre d'affaires, grâce aux fortes inscriptions dans les écoles numériques (+61%) et à la légère croissance des revenus de la gestion de programmes en ligne.Pour le reste, le chiffre d'affaires de l'éditeur avait affiché un recul de 17% et le résultat opérationnel avait basculé dans le rouge. L'impact du covid-19 sur le résultat opérationnel ajusté est estimé à 140 millions de livres sterling au premier semestre.Andy Bird recevra comme rémunération, entre autres éléments, un salaire de base de 1,25 million de dollars fixe jusqu'en 2023 au moins, une allocation annuelle en espèces de 16% du salaire de base à la place d'une pension, ainsi qu'une participation au plan d'incitation annuel de Pearson à partir du 1er janvier 2021.John Fallon, l'actuel directeur général, continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à cette date, avant de se retirer du conseil d'administration. Il restera toutefois conseiller jusqu'à la fin de l'année.