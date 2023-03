Les indices PMI mondiaux haussiers remontent le moral

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en hausse vendredi à la mi-journée, alors que les lectures du secteur des services en Europe et en Asie ont impressionné.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 16,75 points, 0,2%, à 7 960,79. Le FTSE 250 était en hausse de 89,57 points, 0,5%, à 19 941,22, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,60 points, 0,3%, à 863,89.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 796,58, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,5% à 17 486,31, tandis que le Cboe Small Companies était stable à 14 188,21.

Le secteur privé du Royaume-Uni a renoué avec la croissance en février pour la première fois en six mois, selon les résultats d'une enquête publiée vendredi.

Le dernier indice composite des directeurs d'achat S&P Global/CIPS du Royaume-Uni a atteint 53,1 points en février, contre 48,5 points en janvier. La dernière lecture a signalé la plus forte augmentation de l'activité du secteur privé depuis juin 2022. Elle met également fin à une période de six mois de baisse.

S&P a également noté que l'inflation globale du coût des intrants s'est estompée pour atteindre son plus faible niveau depuis avril 2021.

L'indice PMI des services du Royaume-Uni a atteint 53,5 points en février, ce qui est légèrement supérieur au score flash de 53,3 et bien supérieur aux 48,7 de janvier. C'est la première fois en six mois que l'indice des services s'affiche au-dessus de la barre de 50,0 sans changement et indique donc que l'activité commerciale s'est améliorée.

"La fièvre du printemps s'est emparée du secteur des services au début du mois dernier, les responsables de la chaîne d'approvisionnement ayant signalé un grand bond de l'activité et la première amélioration depuis six mois", a déclaré John Glen, économiste en chef du CIPS.

"Les entreprises ont bénéficié d'un regain de confiance de la part des clients avec le niveau le plus élevé de nouvelles commandes depuis neuf mois. Les améliorations sur le marché mondial ont fait tourner les roues de l'activité un peu plus vite, et les niveaux d'activité à l'exportation ont augmenté pour le troisième mois consécutif malgré certaines perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement."

Les résultats des PMI de la zone euro ont été tout aussi décents. L'économie de la zone euro a progressé à son rythme le plus fort depuis juin, l'activité du secteur privé ayant augmenté pour le deuxième mois consécutif.

L'indice PMI composite S&P Global de la zone euro, corrigé des variations saisonnières, a atteint 52,0 points en février, contre 50,3 en janvier. Le consensus du marché, tel que cité par FXStreet, avait toutefois prévu une lecture de 52,3.

L'indice PMI d'activité des services de la zone euro a augmenté à 52,7 en février, contre 50,8 le mois précédent. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis huit mois, signalant des expansions mensuelles consécutives de la production dans le secteur des services.

La croissance du secteur des services en Chine s'est fortement accélérée en février, selon les données finales de l'enquête de vendredi, alors que les affaires ont continué à rebondir après le démantèlement des mesures anti-Covid. Au Japon, l'activité des entreprises de services a également repris.

Les mineurs cotés à Londres se sont bien comportés grâce aux données positives de la Chine. Glencore et Rio Tinto ont tous deux augmenté de 3,3 %, tandis qu'Anglo American a grimpé de 2,7 %.

Ailleurs, les données d'Eurostat ont montré que l'inflation à la production dans la zone euro s'est refroidie plus que prévu au début de l'année 2023.

Les prix à la production industrielle ont baissé de 2,8 % dans la zone euro en janvier, contre une hausse mensuelle de 1,1 % en décembre. Cette baisse a été plus forte que prévu, le consensus du marché cité par FXStreet prévoyant une baisse de 0,3 %.

Par rapport au même mois de l'année précédente, les prix à la production industrielle de la zone euro ont augmenté de 15 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse annuelle de 25 % observée en décembre. Le consensus du marché avait prévu un ralentissement moins important à 17,7 %, selon FXStreet.

Encore à venir sur le calendrier économique de vendredi, il y a une lecture du PMI des services de S&P Global US à 1445 GMT, avant l'enquête de l'ISM à 1500 GMT.

Avant cette lecture, le dollar était plus faible.

La livre était cotée à 1,1987 USD à la mi-journée vendredi à Londres, contre 1,1949 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro était à 1,0610 USD, en légère hausse par rapport à 1,0606 USD. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 136,18 JPY, en baisse par rapport à 136,75 JPY.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,7%, et le DAX 40 à Francfort était en hausse de 1,0%.

Dans le FTSE 100, Pearson a perdu 2,5 %.

L'éditeur d'éducation a déclaré que les ventes ont augmenté de 12 % à 3,84 milliards de livres sterling pour 2022, contre 3,43 milliards de livres sterling il y a un an.

Les ventes ont augmenté de 8 % dans le secteur de l'évaluation et des qualifications et de 4 % dans celui de l'apprentissage virtuel. Dans l'enseignement supérieur, cependant, les ventes ont baissé de 4 %, en raison d'une baisse des inscriptions et d'une "perte d'adoptions au profit d'éditeurs non traditionnels", a expliqué Pearson.

Le bénéfice avant impôt a bondi de 82 %, passant de 177 millions de livres sterling à 323 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice de base par action est passé à 32,8 pence, contre 23,5 pence un an plus tôt.

"Ces résultats témoignent de la forte dynamique que nous avons mise en place sur le plan opérationnel et stratégique au cours des 24 derniers mois. Pour une deuxième année consécutive, notre performance financière a dépassé les attentes et nous avons constaté des progrès dans nos initiatives stratégiques, qui entraînent Pearson dans un nouveau voyage passionnant", a déclaré le directeur général Andy Bird.

La société a déclaré un dividende final de 14,9 pence, en hausse de 4,9 % par rapport aux 14,2 pence de l'année précédente. Cela porte le dividende annuel à 21,5 pence, également en hausse de 4,9 % par rapport à 20,5 pence.

En ce qui concerne l'avenir, Pearson a déclaré qu'il est confiant de réaliser une croissance des ventes sous-jacentes à un chiffre faible ou moyen en 2023. Elle prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté conforme aux attentes actuelles du marché.

"Il y a beaucoup de pièces mobiles dans l'entreprise et tout ne va pas bien, ce qui implique que la direction doit étudier davantage pour trouver des solutions afin que l'entreprise tire sur tous les cylindres", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Les actions ont connu une belle progression, en hausse de 44% au cours des 12 derniers mois, mais les derniers résultats n'étaient pas suffisants pour soutenir cet élan et l'action a donc glissé au milieu d'investisseurs prenant leurs bénéfices."

Le portail immobilier Rightmove a baissé de 1,8 %.

Il a déclaré que le bénéfice avant impôts a augmenté de 6,9 % en 2022 pour atteindre 241,3 millions de GBP, contre 225,6 millions de GBP un an auparavant. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 6,7 %, passant de 226,1 millions de GBP à 241,3 millions de GBP, ce qui est inférieur au consensus de 242,2 millions de GBP établi par la société.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,1 %, passant de 304,9 millions de GBP à 332,6 millions de GBP, dépassant de 0,5 % le consensus compilé par l'entreprise de 330,8 millions de GBP. Il est toutefois resté 5,5 % en deçà des prévisions de revenus de 352,0 millions GBP des analystes d'UBS.

La société versera un dividende final de 5,2 pence par action pour 2022, en hausse de 8,3 % par rapport aux 4,8 pence versés pour 2021. Cela porte le dividende total à 8,5 pence, en hausse de 9,0 % par rapport aux 7,8 pence versés il y a un an.

Le directeur général sortant, Peter Brooks-Johnson, a déclaré : "Les conditions changeantes du marché immobilier de l'année ont démontré la résilience de nos clients et leur capacité à s'adapter et à continuer à réussir. Le ralentissement du marché frénétique induit par le Covid vers un marché plus normal au début de l'année a été perturbé au cours des derniers mois par les hausses rapides et inattendues des taux hypothécaires."

Rightmove a déclaré que 16,3 milliards de minutes ont été passées sur sa plate-forme, contre 18,3 milliards en 2022, alors que le marché immobilier britannique s'est refroidi.

Sur l'AIM, Active Energy a bondi de 17 %.

L'entreprise londonienne spécialisée dans les énergies renouvelables a déclaré avoir obtenu la marque de commerce pour l'enregistrement de CoalSwitch au Canada auprès de l'Office canadien des brevets et des marques.

Le produit CoalSwitch est un granulé énergétique fabriqué à partir de la biomasse. Active Energy a déclaré qu'il a été démontré qu'il réduit les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 99 % par rapport au charbon et jusqu'à 97 % par rapport au gaz naturel.

En février, Active Energy a déclaré avoir obtenu deux marques déposées pour l'enregistrement de CoalSwitch aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Longboat Energy a perdu 22%, suite à la perte d'une licence.

La société d'exploration et de production axée sur la mer du Nord a déclaré que sa licence PL939, qui contient la découverte de pétrole Egyptian Vulture, est abandonnée car la qualité du réservoir n'est pas assez bonne.

Elle a indiqué qu'elle souhaitait présenter une nouvelle demande pour cette superficie lors du prochain cycle d'attribution de licences, qui devrait avoir lieu en janvier 2024.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. Le Dow Jones Industrial Average est appelé en hausse de 0,2 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,3 %, et le Nasdaq Composite en hausse de 0,4 %.

Le pétrole Brent était coté à 84,25 USD le baril à la mi-journée à Londres vendredi, contre 84,84 USD jeudi soir. L'or était coté à 1 847,32 USD l'once, contre 1 837,58 USD.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.