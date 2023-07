Pearson plc est spécialisé dans l'édition de livres éducatifs, notamment des livres scolaires, d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Le groupe propose parallèlement des tests d'évaluation pédagogique et des services d'enseignement en ligne. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (10,4%), Europe (7,3%), Etats-Unis (63,7%), Asie-Pacifique (10,4%), Canada (3,2%) et autres (5%).

Secteur Edition