Pearson a annoncé la nomination de Siddharth Parnerkar en tant que nouveau directeur des ventes internationales pour diriger le secteur des qualifications professionnelles des compétences de la main-d'œuvre à travers l'Europe (hors Royaume-Uni), le centre indien, le MENAT, la Chine élargie et les régions APAC. Avec cette nomination, l'entreprise renforce son équipe de direction en Inde afin de développer les activités liées aux compétences de la main-d'œuvre. Parnerkar possède une expérience de plus de vingt ans dans le développement commercial, les ventes, le marketing, la stratégie, la gestion des pertes et profits, la gestion des produits et des marques, et la transformation numérique.

Avant de rejoindre Pearson, Parnerkaar a passé 16 ans chez Vodafone, où il a occupé des postes de direction clés pour stimuler la croissance des activités b2b et des alliances stratégiques, en gérant les opportunités JVCo et M&A, et en lançant de nouvelles activités dans le domaine du commerce mobile. Sa mission la plus récente était chez Vodafone Oman, où il s'occupait d'une opération de démarrage de la 5G et du numérique d'abord. Avant Vodafone, il a travaillé pendant cinq ans chez Reliance Communications, où il était responsable de la gestion de l'activité sans fil fixe et de la direction des ventes et des initiatives commerciales dans le domaine des services prépayés.

Il a également travaillé pour Bharti Airtel Limited, Eastman Kodak Company et Videocon International Limited. En outre, M. Parnerkar possède l'expertise nécessaire pour stimuler la croissance de vastes portefeuilles d'activités en Inde et sur les marchés mondiaux. Il est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion d'entreprise (PGDBM) de la XLRI - Xavier School of Management, Jamshedpur, et d'une licence en sciences (BSc) en statistiques du St.

Xavier's College, à Mumbai.