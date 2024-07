La société britannique d'éducation Pearson a fait état d'une hausse de 4 % de son bénéfice d'exploitation ajusté au premier semestre, à 250 millions de livres (321,75 millions de dollars), lundi, et a déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année et pour 2025.

Le directeur général Omar Abbosh a déclaré que le groupe se concentrerait sur des opportunités dans des marchés plus importants et à plus forte croissance, tels que les carrières précoces et les compétences en entreprise. (1 $ = 0,7770 livre) (Reportage de Paul Sandle, Rédaction de Kylie MacLellan)