Pearson dépasse les attentes malgré la baisse de l'enseignement supérieur

(Alliance News) - Pearson PLC a déclaré mercredi que ses résultats commerciaux ont dépassé les attentes l'année dernière, après avoir maintenu une dynamique stratégique et opérationnelle.

Pearson est une société de médias basée à Londres qui fournit des services de publication et d'évaluation aux écoles et aux entreprises, ainsi qu'aux étudiants directement.

Après une année de "progrès stratégique et opérationnel", la société prévoit que les ventes sous-jacentes du groupe seront en hausse de 5% pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait s'élever à 455 millions de livres sterling, soit une hausse de 11 % sur une base sous-jacente par rapport à 2021, et un résultat supérieur aux attentes.

Pearson attribue sa performance de 2022 aux bons résultats de l'apprentissage de l'anglais, de l'apprentissage virtuel, des compétences de la main-d'œuvre et de l'évaluation et des qualifications, qui ont été compensés par un déclin attendu dans l'enseignement supérieur.

Le chiffre d'affaires de l'évaluation et des qualifications a augmenté de 8 %, avec de bonnes performances dans les segments des États-Unis et du Royaume-Uni avec la reprise des examens. Les ventes dans le domaine de l'évaluation clinique ont également augmenté, grâce à un bon financement gouvernemental et à l'accent mis sur la santé et le bien-être.

Pearson a attribué la baisse de 4 % des ventes dans l'enseignement supérieur à une diminution des inscriptions, ainsi qu'à une perte d'adoptions au profit d'éditeurs non traditionnels, notamment les ressources éducatives libres.

Réfléchissant à l'année à venir, la société a déclaré qu'elle avait accéléré ses prévisions d'amélioration de la marge à 2023 au lieu de 2025. Elle est actuellement en bonne voie pour réaliser 120 millions de GBP de gains d'efficacité en 2023, pondérés par l'enseignement supérieur. 20 millions de GBP de ces efficacités seront utilisés pour compenser les pressions inflationnistes en cours.

"Pearson a terminé l'année en avance sur nos attentes initiales. Cette performance démontre une exécution ciblée et l'élan continu dans l'entreprise alors que nous continuons à mettre en œuvre notre nouvelle stratégie qui sous-tend notre croissance future. Pearson est bien positionné pour faire de nouveaux progrès, reflétant la croissance structurelle de nos marchés, le besoin continu de formation et de recyclage, et la force de notre offre", a déclaré le directeur général Andy Bird.

Les résultats de l'année complète de Pearson seront annoncés le 3 mars.

Les actions de la société se négociaient en hausse de 0,6 % à 921,60 pence chacune à Londres mercredi matin.

