(Alliance News) - Pearson PLC a vu ses actions baisser lundi, après avoir enregistré une baisse des bénéfices et des revenus, mais elle est restée optimiste quant à son succès futur, estimant qu'elle bénéficiera des "progrès rapides de l'IA".

Pearson est un fournisseur de matériel d'apprentissage numérique et virtuel basé à Londres et destiné aux établissements d'enseignement supérieur et aux professionnels.

Pour le semestre clos le 30 juin, l'entreprise a déclaré un bénéfice avant impôts de 212 millions de livres sterling, soit une baisse de 10 % par rapport aux 236 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente. Le chiffre d'affaires a également baissé de 6,9 %, passant de 1,88 milliard de livres sterling à 1,75 milliard de livres sterling.

Le bénéfice d'exploitation ajusté est resté stable à 250 millions de livres sterling, tandis que la croissance sous-jacente des ventes a été de 2 %.

Selon Pearson, les ventes unitaires des écoles virtuelles ont baissé de 1 %, reflétant les pertes de contrats annoncées précédemment pour l'année académique en cours. Dans le même temps, les ventes de l'enseignement supérieur ont baissé de 2 %, conformément aux prévisions de phasage.

L'entreprise est néanmoins restée optimiste, notant des "signes encourageants de progrès" dans l'entreprise, les données sur l'adoption au printemps indiquant de petits gains de parts de marché.

Le coût des marchandises vendues s'est élevé à 875 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 960 millions de livres sterling de l'année précédente, tandis que les coûts d'exploitation sont passés de 688 millions de livres sterling à 654 millions de livres sterling.

Pearson a augmenté son dividende intérimaire de 5,7 %, passant de 7,0 pence à 7,4 pence.

Pour l'ensemble de l'année 2024, elle prévoit une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent et un bénéfice d'exploitation ajusté conformes aux attentes du marché.

"Nous mettons en œuvre des plans dans toutes nos activités qui nous permettront de fournir de meilleurs produits et services avec une plus grande efficacité. Nous nous concentrons également sur les opportunités de renforcer progressivement notre présence sur des marchés matériellement plus importants et à plus forte croissance sur lesquels nous sommes bien positionnés pour réussir, avec un accent particulier sur les carrières précoces et les compétences des entreprises", a déclaré le directeur général Omar Abbosh, qui a pris ses fonctions en janvier.

"Depuis que j'ai rejoint Pearson au début de l'année, j'ai mené un examen complet de nos activités et des marchés sur lesquels nous opérons. Ce processus n'a fait que renforcer ma conviction dans le potentiel de Pearson et le rôle vital que nous jouons en aidant les gens à réaliser la vie qu'ils imaginent grâce à l'apprentissage. Les changements démographiques significatifs et les progrès rapides de l'IA seront des moteurs importants de la croissance dans l'éducation et le travail au cours des prochaines années, et cela joue en faveur des forces de Pearson en tant que fournisseur de confiance de services d'apprentissage et d'évaluation."

L'entreprise a déclaré qu'elle lancerait des outils d'IA pour les instructeurs pour le semestre d'automne 2024 dans 25 de ses titres les plus vendus dans les domaines des affaires, des mathématiques, des sciences et des soins infirmiers aux États-Unis.

Les actions de Pearson s'échangeaient à Londres lundi matin à 1 014,00 pence, soit une baisse de 3,5 %, ce qui en fait l'un des plus mauvais élèves du FTSE 100.

