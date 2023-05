Pearson nomme Alison Dolan, directeur financier de Rightmove, au conseil d'administration

Pearson PLC - L'éditeur d'éducation basé à Londres - nomme la directrice financière de la société immobilière Rightmove PLC, Alison Dolan, au conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante non exécutive, à partir du 1er juin. "Elle apporte au conseil d'administration une vaste expérience en matière de finances commerciales et opérationnelles, en particulier dans les entreprises numériques", déclare Pearson. En outre, Pearson nomme le chef de produit du New York Times, Alex Hardiman, en tant que directeur non exécutif indépendant à partir du 1er juin. Le président de Pearson, Omid Kordestani, déclare : "Alison et Alex complètent la profondeur de l'expérience existante au sein de notre conseil d'administration et leurs connaissances nous seront très utiles alors que Pearson poursuit son voyage vers le consommateur et le numérique."

Cours actuel de l'action Pearson : 809,20 pence, en baisse de 2,1 % mercredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 6,9

Cours actuel de l'action Rightmove : 563,20 pence, en baisse de 0,5 % mercredi

Variation sur 12 mois : hausse de 5,6

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

