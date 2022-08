Pearson : résultats semestriels meilleurs que prévu

Pearson, le numéro un mondial de l'éducation, a fait état lundi de résultats semestriels supérieurs aux attentes et renouvelé dans la foulée ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice,



Le groupe d'édition britannique a dévoilé ce matin une hausse de 6% de son chiffre d'affaires organique sur les six premiers mois de l'année, à 1,79 milliard de livres, contre un consensus établi autour de 1,73 milliards.



Il dit avoir profité notamment d'une progression de 22% de son activité d'apprentissage de la langue anglaise, l'allègement des mesures de restriction sanitaires ayant bénéficié à son 'Pearson Test of English', un test informatisé permettant de mesurer la maîtrise de l'anglais.



Son bénéfice d'exploitation ajusté s'est lui amélioré à 160 millions de livres à l'issue du premier semestre, contre 127 millions sur la même période de 2021.



Dans son communiqué, Pearson ajoute continuer à enregistrer des progrès aussi bien sur le plan stratégique qu'au niveau opérationnel.



Le groupe dit ainsi avoir identifié au moins 100 millions de livres de gains d'efficicence supplémentaires à réaliser l'an prochain, ce qui devrait lui permettre d'accélérer ses marges bénéficiaires dès 2023, et non plus à partir de 2025.



Suite à toutes ces annonces, le titre prenait plus de 10% lundi, signant la meilleure performance de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres.



