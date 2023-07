Pebble Beach Systems Group plc est une entreprise mondiale de logiciels basée au Royaume-Uni, spécialisée dans l'automatisation de la diffusion, la gestion de contenu et les solutions de contrôle du protocole Internet (IP) pour les marchés de la radiodiffusion et des services de diffusion en continu. L'entreprise conçoit et fournit des solutions logicielles d'automatisation, de canaux intégrés et de diffusion virtualisée avec des produits évolutifs conçus pour des applications de toutes tailles. Elle se concentre principalement sur la vente et le marketing de ses produits et services logiciels. Les solutions de la société comprennent Automation, Automation Lite, Integrated Channel, Virtualised Playout, Playout in a box, Pebble Remote, Pebble Control et Orchestration. Outre l'automatisation de la diffusion, l'autre technologie logicielle de base de la société est la solution de canal intégré. Ces solutions ont été conçues pour aider les diffuseurs et les fournisseurs de services à fournir leur contenu programmé de manière fiable et décrochée.

Secteur Logiciels