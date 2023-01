Pebble Beach prévoit des résultats annuels en ligne avec le consensus

Pebble Beach Systems Group PLC - L'entreprise basée à Weybridge, en Angleterre, fournit des logiciels de gestion de contenu pour les radiodiffuseurs et les services de diffusion vidéo en continu. Elle prévoit de présenter des résultats pour 2022 conformes aux attentes du marché, estimant que le revenu atteindra environ 11,2 millions de GBP, en hausse par rapport aux 10,6 millions de GBP de l'année dernière. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait atteindre environ 3,3 millions GBP, en légère hausse par rapport aux 3,2 millions GBP.

"Comme prévu, l'environnement commercial s'est à nouveau ouvert avec des engagements positifs dans les salons professionnels au cours du second semestre de l'année, conduisant à une amélioration des commandes au [second semestre] de 2022", explique Pebble Beach. Regardant vers l'avenir, elle se dit confiante en son avenir.

En septembre, Pebble Beach avait déclaré que le chiffre d'affaires pour le semestre clos le 30 juin avait augmenté de 2,0 % pour atteindre 5,0 millions de livres sterling, contre 4,9 millions de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a toutefois diminué de 72 %, passant de 1,0 million de GBP à 278 000 GBP, après 257 000 GBP de coûts non récurrents.

Cours actuel de l'action : 8,27 pence, en hausse de 3,4% mardi matin à Londres

Évolution sur 12 mois : baisse de 30 %.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

