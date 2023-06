Pebblebrook Hotel Trust : Morgan Stanley est négatif

Pebblebrook Hotel Trust est une société d'investissement hôtelier gérée en interne. La société est un fonds de placement immobilier (FPI) qui acquiert et investit dans des propriétés hôtelières situées principalement dans des villes des États-Unis. La société possède des hôtels avec des chambres dans des marchés urbains et de villégiature. Les hôtels sont situés à Seattle, Portland, San Francisco, Santa Cruz, Los Angeles, San Diego, Naples, Key West, Chicago, Boston, New York, Philadelphie, Washington et Miami. Les actifs de la société sont détenus par Pebblebrook Hotel, L.P., qui en assure également l'exploitation. La société investit dans des propriétés hôtelières en privilégiant les marchés urbains d'accès. En outre, la société cible également des investissements dans des propriétés de villégiature situées près de ses marchés urbains cibles, ainsi que dans des marchés de villégiature de destination sélectionnés, tels que le sud de la Floride et le sud de la Californie.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé