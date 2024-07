Pecca Group Berhad est une société holding d'investissement basée en Malaisie. Les activités de la société se répartissent en quatre segments : Automobile, Soins de santé, Aviation et Mobilier. Le secteur automobile se concentre sur le stylisme, la fabrication, la distribution et l'installation de revêtements de sièges en cuir pour les industries de l'automobile et de l'aviation. Le secteur Healthcare se concentre sur la fabrication et la distribution de produits de santé. Le secteur de l'aviation fournit des services de fabrication, de réparation, de remise à neuf, de distribution et d'installation de housses de sièges d'avion et de remise à neuf de pièces. Le secteur de l'ameublement se consacre à la fabrication de meubles en cuir et à la fourniture de housses de sièges d'ameublement. Ses équipements de protection individuelle (EPI) dans le domaine de la santé comprennent des masques, des écrans faciaux et des vêtements EPI (combinaison, blouse, couvre-chef et couvre-pied). Ses filiales comprennent Pecca Leather Sdn. Bhd, Pecca Aviation Services Sdn. Bhd et PT Gemilang Maju Kencana.