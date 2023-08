PEDEVCO Corp. est une société pétrolière et gazière qui se concentre sur l'acquisition et le développement d'actifs pétroliers et gaziers. Les propriétés de la société sont situées dans la formation de San Andres du bassin permien, à l'ouest du Texas et à l'est du Nouveau-Mexique (le bassin permien), et dans le bassin de Denver-Julesberg (bassin D-J), au Colorado. La société détient environ 32 870 acres nets dans le bassin permien situés dans les comtés de Chaves et de Roosevelt, au Nouveau-Mexique, par l'intermédiaire de sa filiale d'exploitation à 100 %, Pacific Energy Development Corp. (PEDCO), désignés comme actifs du bassin permien, et environ 11 580 acres nets dans le bassin D-J situés dans les comtés de Weld et de Morgan, au Colorado, par l'intermédiaire de sa filiale d'exploitation à 100 %, Red Hawk Petroleum, LLC (Red Hawk), désignés comme actifs du bassin D-J. Elle détient des participations dans 381 acres bruts (ou plus) dans le bassin D-J, situés à l'ouest du Texas et à l'est du Nouveau-Mexique. Elle détient des intérêts dans 381 puits bruts (377 nets) dans son actif du bassin permien, dont 42 sont des producteurs actifs, 16 sont des injecteurs actifs et deux sont des puits d'évacuation d'eau salée actifs, tous détenus par PEDCO.