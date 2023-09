Pedro's List, Inc. met en relation les propriétaires et les consommateurs avec des professionnels pour des projets de réparation, d'entretien et d'amélioration de la maison. La société fournit des outils technologiques et des ressources permettant aux propriétaires de trouver des professionnels locaux présélectionnés et évalués par les clients, et de prendre instantanément rendez-vous en ligne ou par l'intermédiaire de l'application mobile. Elle fournit également aux consommateurs d'autres services liés à la maison. Les services de la société comprennent les entrepreneurs de piscines hors sol, la réparation de piscines hors sol, la plomberie abordable, la couverture abordable, l'installation de la climatisation, la réparation de la climatisation, le nettoyage des conduits d'air, les sociétés d'alarme, les sociétés de clôtures en aluminium, les services de contrôle des animaux, les nettoyeurs d'appartements, les installateurs d'appareils, l'enlèvement d'appareils, les sociétés de réparation d'appareils, les architectes, les sociétés d'isolation des combles, les constructeurs de granges, la réparation de granges, l'installation de plinthes, la finition et l'imperméabilisation des sous-sols, le remodelage des sous-sols, et les sociétés de gazon artificiel.

Secteur Internet