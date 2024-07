Peel Hunt Limited est une banque d'investissement basée à Guernesey et spécialisée dans les petites et moyennes capitalisations. Les activités de la société comprennent la banque d'investissement, la recherche et la distribution, et les services d'exécution. Sa division Investment Banking fournit une gamme de services de conseil financier et de marchés de capitaux sur les marchés des capitaux propres et des capitaux d'emprunt (ECM et DCM), les marchés de capitaux privés (PCM), les marchés de capitaux de détail (RCM), le conseil en matière de dette, les fusions et acquisitions privées et publiques (M&A), les relations avec les investisseurs, le capital-investissement et le courtage d'entreprise. La division Recherche et distribution gère plus de 1 235 relations institutionnelles avec diverses catégories d'investisseurs en actions, notamment des fonds d'investissement à long terme, des fonds spéculatifs, des fonds souverains, des gestionnaires de patrimoine, des family offices et des plates-formes d'intermédiaires de détail. Sa division Execution services fournit des services de négociation et d'exécution sur mesure aux gestionnaires d'actifs institutionnels, aux bureaux d'enregistrement, aux gestionnaires de patrimoine de la clientèle privée et aux banques privées.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds