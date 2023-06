Peel Hunt note une "amélioration progressive" depuis le passage à la perte annuelle

(Alliance News) - Peel Hunt Ltd a déclaré vendredi qu'une activité de marché "inhabituellement faible" avait entraîné une baisse de ses revenus et une perte pour l'exercice 2023, mais que son pipeline avait lentement commencé à s'améliorer depuis le début de l'année en cours.

Le courtier en valeurs mobilières et la banque d'investissement basés à Londres ont déclaré avoir enregistré une perte avant impôts de 1,5 million de livres sterling au cours de l'exercice clos le 31 mars, contre un bénéfice de 41,2 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 a baissé de 37 %, passant de 131 millions de livres sterling à 82,3 millions de livres sterling.

Peel Hunt a déclaré que ces deux chiffres ont été affectés par "une activité inhabituellement faible des marchés de capitaux" tout au long de l'année, et qu'il a pris des mesures pour rationaliser les coûts et atténuer "partiellement" les pressions inflationnistes sur les coûts.

"Les défis auxquels le secteur des services financiers a été confronté au cours des 12 derniers mois ont été bien documentés, et l'impact sur l'activité du marché et le sentiment des investisseurs s'est fait sentir dans toute l'industrie", a commenté le directeur général Steven Fine.

"Malgré cette toile de fond, nous avons continué à réaliser les priorités stratégiques de l'organisation, en ajoutant des mandats FTSE 350, en développant nos capacités sur les marchés de capitaux privés et en renforçant nos activités de fusions et acquisitions et de conseil."

Le chiffre d'affaires de la division banque d'investissement de Peel Hunt a baissé de 60 %, passant de 57,9 millions de livres sterling à 23,4 millions de livres sterling, en raison de la diminution du nombre de transactions supprimant l'activité des clients et retardant les mandats d'introduction en bourse. Les services d'exécution ont connu une baisse de 37 %, passant de 131 millions de livres sterling à 82,3 millions de livres sterling. Peel Hunt a cependant déclaré que sa branche "paiements de recherche et commissions d'exécution" était plus "résistante", avec des revenus en baisse de seulement 6,9 % à 25,1 millions de livres sterling, contre 27 millions de livres sterling. Il a déclaré que la dynamique des ouvertures de nouveaux comptes a "quelque peu compensé" l'impact de la réduction des volumes de marché.

Peel Hunt n'a pas déclaré de dividende pour l'exercice 2023, en baisse par rapport à son versement de 3,1 pence par action l'année précédente.

Peel Hunt a déclaré que la trésorerie au 31 mars était de 27,4 millions de livres sterling, en baisse de 64% par rapport à 76,7 millions de livres sterling à la même époque un an plus tôt. Les actifs nets ont diminué de 7,0 %, passant de 100,1 millions de livres sterling à 93,1 millions de livres sterling. Cependant, Peel Hunt a déclaré que le bilan restait suffisamment solide pour permettre à l'entreprise de tirer parti des bouleversements du marché.

Pour ce qui est de l'avenir, Peel Hunt a prédit que le climat macroéconomique pourrait "rester difficile pendant un temps utile". Toutefois, il a déclaré avoir observé des "signes timides" de reprise de l'activité des marchés de capitaux et une "amélioration progressive" de son portefeuille de fusions et acquisitions depuis le début de l'exercice en cours. Les valorisations des entreprises britanniques de taille moyenne restent également attrayantes, a-t-elle ajouté.

"Notre modèle d'entreprise diversifié et notre discipline en matière de coûts nous ont aidés à maintenir un bilan solide", a déclaré le PDG Fine, "ce qui nous a permis d'investir de manière sélective pour renforcer notre plateforme. Nous restons persuadés que nous serons prêts et bien positionnés pour capitaliser lorsque l'activité du marché se normalisera."

Les actions de Peel Hunt ont baissé de 3,1 % à 98,88 pence à Londres vendredi.

