Pegasus Co Ltd, anciennement Pegasus Sewing Machine Mfg Co Ltd, se consacre principalement à la fabrication et à la vente de machines à coudre industrielles et de composants automobiles. L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment des machines à coudre industrielles fabrique et vend principalement des machines à coudre à point de chaînette utilisées pour la couture de vêtements tricotés et autres. Le segment automobile fabrique et vend des pièces automobiles, notamment des pièces pour enrouleurs de ceinture de sécurité et des pièces pour phares à diodes électroluminescentes (DEL).

Secteur Machines et équipements industriels