Le groupe familial allemand Schmid vise une cotation SPAC à la Bourse de New York

Le groupe allemand Schmid, une entreprise technologique spécialisée dans l'électronique, a déclaré mercredi qu'il prévoyait de s'introduire en bourse à New York par l'intermédiaire d'une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).

L'entreprise familiale deviendrait une société cotée à la Bourse de New York au cours du quatrième trimestre de cette année, l'opération étant estimée à 640 millions de dollars pour Schmid.

L'opération se fera par l'intermédiaire d'une société de garantie nommée Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. et soutenue par Ralf Speth, un vétéran de l'industrie automobile.

" Nous envisageons cette étape depuis un certain temps et considérons que le NYSE et les marchés financiers américains sont beaucoup plus adaptés à une entreprise technologique ", a déclaré le PDG Christian Schmid à Reuters, concernant le lieu de la transaction. (Reportage d'Emma-Victoria Farr Rédaction de Madeline Chambers)