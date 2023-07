Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE : PGSS.U) (la « Compagnie»), une société spécialisée dans l'acquisition, fondée par Pegasus Digital Mobility Sponsor (le « Sponsor») et constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaires avec une ou plusieurs entreprises ou actifs (un « Regroupement d’entreprises »), a annoncé aujourd'hui que les personnes détenant 2 195 855 actions ordinaires de catégorie A de l’entreprise ont exercé leur droit de racheter leurs actions pour une part proportionnelle des fonds sur le compte fiduciaire de la société en relation avec l'annonce d'une nouvelle prolongation du délai dont dispose la société pour mener à bien son projet de regroupement d'entreprises avec Gebr. SCHMID GmbH (le « SCHMID Group ») d’ici le 31 décembre 2023. Par conséquent, environ 53,7 millions de dollars resteront sur le compte fiduciaire de la société. Après le rachat, le nombre restant d’actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation de la société s’élevait à 5 003 218.

À partir du 1er août 2023 et payé le premier jour de chaque mois jusqu'à la date la plus proche de (i) la date à laquelle la Compagnie procède à un regroupement d’entreprises ou (ii) le 31 décembre 2023, le Sponsor versera 150 096,54 $ par mois dans le compte fiduciaire de l’entreprise, représentant 0,03 $ (trois cents américains) par action ordinaire de classe A en circulation. Le montant de la contribution sera mis à disposition et payé mensuellement après l'émission d'un billet à ordre non convertible et non garanti de la Compagnie au Sponsor en relation avec celui-ci. Si le conseil d’administration de la Compagnie décide que le regroupement d’entreprises ne pourra pas se faire d'ici le 31 décembre 2023 et que la Compagnie devra plutôt être liquidée, l'obligation du Sponsor de continuer à effectuer de telles contributions cessera immédiatement. Si le Conseil décide qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour réaliser le regroupement d’entreprises initial, un vote des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire sera nécessaire pour modifier la deuxième version modifiée et reformulée de la note de service et des statuts de l'entreprise.

​Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de règle refuge de l'United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations autres que les déclarations de fait historique incluses dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des prévisions, des projections et autres déclarations sur des événements futurs qui sont fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et incertitudes, notamment, mais sans s’y limiter :

la survenance d’un événement, d’un changement ou d’autres circonstances pouvant donner lieu à la résiliation du Regroupement d'entreprises avec SCHMID Group proposé ;

le résultat de toute action en justice qui pourrait être intentée contre la Société, le Groupe SCHMID, la société fusionnée ou autres à la suite de l’annonce du Regroupement d’entreprises et de tout accord définitif à cet égard ;

l'incapacité de finaliser le Regroupement d'entreprises avec SCHMID Group en raison du défaut d’obtention de l’approbation des actionnaires de la Société ou de satisfaction à d’autres conditions de clôture ;

les changements à la structure proposée du Regroupement d’entreprises qui peuvent être nécessaires ou appropriés en raison des lois ou règlements applicables ou comme condition à l’obtention de l’approbation réglementaire du Regroupement d’entreprises ;

la capacité de satisfaire aux normes d'inscription en bourse à la suite de la réalisation du Regroupement d’entreprises ;

le risque que le Regroupement d'entreprises perturbe les plans et opérations actuels de la Société ou du Groupe SCHMID à la suite de l’annonce et de la réalisation du Regroupement d'entreprises ;

la capacité de reconnaître les avantages attendus du Regroupement d’entreprises, qui peuvent notamment être impactés par la concurrence, la capacité de l’entreprise fusionnée à se développer et à gérer sa croissance de manière rentable, à maintenir des relations avec les clients et les fournisseurs et à conserver sa direction et ses employés clés ;

les coûts liés au Regroupement d'entreprises ;

les changements dans les lois ou règlements applicables et les retards dans l’obtention, les conditions défavorables contenues dans ou l’incapacité d’obtenir les approbations réglementaires requises pour finaliser le Regroupement d'entreprises ;

la possibilité que la Société, le Groupe SCHMID ou la société fusionnée soient affectés négativement par d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ;

les estimations des dépenses et de la rentabilité et les hypothèses sous-jacentes relatives aux rachats d’actions, au prix d’achat et aux autres ajustements ; et

d'autres risques et incertitudes énoncés dans la section intitulée « Risk Factors » du prospectus de la Société sur le formulaire S-1 approuvé par la SEC.

La liste des facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et le Groupe SCHMID et la Société rejettent toute obligation et n’ont pas l’intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre. Des exemplaires de la déclaration d’enregistrement de la Société sont disponibles sur le site web de la SEC, www.sec.gov.

Informations complémentaires et où les trouver

LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES DE LA SOCIÉTÉ SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ TOUS LES DOCUMENTS (Y COMPRIS LES MODIFICATIONS OU LES SUPPLÉMENTS) QUE LA SOCIÉTÉ DÉPOSE AUPRÈS DE LA SEC, LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront obtenir des exemplaires gratuits de chaque document (y compris toute modification ou supplément) déposé auprès de la SEC via le site web de la SEC www.sec.gov ou en adressant une demande à : investor-relations@pegasusdm.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230727561771/fr/