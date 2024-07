Pegasus Hava Tasimaciligi AS (Pegasus) est une compagnie aérienne basée en Turquie. La société exploite 40 Boeing 737-800, 2 Boeing 737-400 plus 3 Boeing 737-800, 2 Airbus A319 et 1 Airbus A320 avec IZair. Sous la propriété d'ESAS Holding, Pegasus dessert 24 destinations en Turquie et 37 à l'international. Au niveau international, la compagnie propose des vols réguliers vers Almaty, Amsterdam, Athènes, Bâle, Beyrouth, Berlin, Bruxelles, Bucarest, Cologne, Copenhague, Donetsk, Dusseldorf, Erbil, Kharkov, Krasnodar, Londres, Marseille, Milan, Munich, Nicosie, Paris, Pristina, Rome, St Etienne/Lyon, Skopje, Stockholm, Stuttgart, Tbilissi, Téhéran, Vienne et Zurich. Pegasus propose également des services de maintenance à d'autres entreprises du secteur aérien, tout en offrant une formation aux équipages, aux pilotes et aux techniciens. En septembre 2011, Pegasus et airberlin ont commencé à effectuer des vols en partage de code ensemble, au départ de Berlin, Dusseldorf, Cologne et Munich en Allemagne vers Istanbul avec des correspondances vers Ankara et Izmir.

Secteur Compagnies aériennes