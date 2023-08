Pegasystems Inc. développe, commercialise, octroie des licences, héberge et supporte des logiciels d'entreprise, qui aident les organisations à simplifier la complexité de leurs activités. Pega Infinity est un portefeuille de logiciels qui permet de connecter les entreprises à leurs clients en temps réel sur tous les canaux. Ses applications et sa plate-forme recoupent et englobent plusieurs marchés logiciels, notamment l'engagement client, les plates-formes de développement d'applications à faible code et autres. Son Pega Customer Decision Hub prédit le comportement d'un client et recommande la meilleure action à entreprendre en temps réel sur tous les canaux. Son application Pega Customer Service se compose d'un bureau de centre de contact, de la gestion des connaissances, du chat, du libre-service omnicanal et autres. Sa plate-forme Pega est un logiciel d'automatisation intelligente, qui permet d'accroître l'efficacité des processus et des flux de travail de ses clients. Elle propose divers services et une assistance par le biais de ses groupes Global Client Success, Global Service Assurance, Global Client Support et Pega Academy.

Secteur Logiciels