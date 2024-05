Pegasystems Inc. développe, commercialise, octroie des licences, héberge et prend en charge des logiciels d'entreprise qui aident les organisations à faire preuve d'agilité dans leurs activités afin de pouvoir s'adapter au changement. Son portefeuille de logiciels Pega Infinity aide les entreprises à se connecter à leurs clients en temps réel à travers les différents canaux. Ses applications et sa plateforme recoupent et englobent plusieurs marchés de logiciels, notamment la gestion de la relation client, l'automatisation des processus numériques, y compris la gestion des processus métier, les flux de travail et la gestion dynamique des cas, les plateformes de développement d'applications à code bas, y compris les plateformes de développement d'expériences multiples, l'automatisation des processus robotiques, les systèmes de gestion des règles métier, la gestion des décisions, y compris l'analyse prédictive et adaptative, et le marché des logiciels verticaux de solutions sectorielles et d'applications packagées. L'entreprise offre divers services et une assistance par l'intermédiaire de ses groupes Global Client Success, Global Service Assurance and Client Support et Pega Academy.

Secteur Logiciels