(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi, jeudi et mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Allergy Therapeutics PLC - Société de biotechnologie commerciale basée dans le West Sussex, Angleterre - annonce que toutes les conditions d'autorisation des investissements directs étrangers ont été remplies dans le cadre du financement par actions annoncé en avril. Ce financement permettra de lever environ 40,8 millions de livres sterling grâce à la souscription par ZQ Capital et Southern Fox d'un total de 3,39 milliards d'actions de souscription. Les fonds seront utilisés pour rembourser les dettes d'Allergy au titre de la facilité de crédit de 40,8 millions de livres sterling.

----------

Braemar PLC - courtier maritime basé à Londres et conseiller en investissements maritimes - prévoit de publier le mois prochain les résultats de l'exercice 2023 qui s'est achevé le 28 février. S'attend à ce que le chiffre d'affaires augmente pour atteindre au moins 150 millions de livres sterling, contre 101,3 millions de livres sterling l'année précédente. Elle prévoit un bénéfice d'exploitation sous-jacent d'au moins 20 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 10,1 millions de livres sterling, mais qui devrait tomber à 18 millions de livres sterling pour l'exercice 2024, conformément au consensus du marché. En outre, elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation sous-jacent au premier semestre de l'exercice 2024 soit d'au moins 7,0 millions de livres sterling, soit environ 36 % de moins que les 10,9 millions de livres sterling de l'exercice précédent. En outre, Braemar prévoit que son carnet de commandes total à terme au second semestre de l'exercice 2024 sera supérieur de 21 % à celui de l'année précédente. Entre-temps, Braemar note qu'une enquête sur une transaction de 2013 est sur le point d'être achevée. L'enquête portait sur une transaction de 2013 d'environ 3,0 millions USD, impliquant des paiements effectués jusqu'en 2017.

----------

Helium Ventures PLC - special purpose acquisition vehicle - Levée de 250 000 GBP par l'émission de 6,3 millions d'actions à 4 pence chacune. Émission de 812 500 actions supplémentaires à 4 pence chacune en rapport avec le placement et la commission de courtage. Les fonds seront utilisés pour le fonds de roulement lié à l'acquisition prévue de Trackimo. En octobre de l'année dernière, Helium a annoncé son intention d'acheter Vestigo Technologies Ltd, qui possède et distribue le logiciel de suivi Trackimo, ainsi que les activités matérielles et la propriété intellectuelle qui y sont associées. Helium Ventures ajoute qu'il a été décidé de commencer à négocier sur le marché AIM de Londres, au lieu du segment standard de la Bourse de Londres, comme prévu précédemment. La raison principale en est la récupération de l'allègement fiscal connu sous le nom d'allègement EIS-VCT.

----------

Lift Global Ventures PLC - Investisseur spécialisé dans les médias financiers et le secteur de l'énergie - note que Miriad Ltd, une société de relations publiques et de relations avec les investisseurs, a été désignée par le fournisseur de produits et de services de diagnostic Imperial Diagnostix Laboratories Ltd comme son agence de communication d'entreprise. Imperial Diagnostix prévoit une introduction en bourse en 2024, pour laquelle Miriad sera responsable de la distribution de toute la documentation nécessaire aux investisseurs potentiels. Zak Mir, directeur général de Lift Global, déclare : "Nous sommes ravis d'accueillir Imperial Diagnostix à un moment aussi important de son parcours vers l'introduction en bourse. IDL sait que dans des marchés difficiles, c'est au moment de la levée de fonds que la communication et la stratégie de l'entreprise sont les plus importantes. Miriad se réjouit d'accueillir de nombreuses autres entreprises à des stades similaires de leur développement".

----------

Marula Mining PLC - Société d'exploitation minière et de développement centrée sur l'Afrique - signale un retard dans l'expédition des 27,5 tonnes initiales de matériaux à haute teneur traités à partir des stocks historiques de la mine de lithium et de tantale de Blesberg, en Afrique du Sud, à destination de Huangpu, en Chine. Elle confirme la résiliation d'un accord d'achat avec Southern Jade Resources Pty Ltd pour les 2 000 premières tonnes de spodumène produites à partir des stocks de Blesberg. En outre, Marula déclare qu'elle procède à la finalisation d'un nouvel accord à long terme pour la vente et l'achat de spodumène et de produits à base de lithium produits à Blesberg avec de nouveaux groupes commerciaux mondiaux en Europe.

----------

Pelatro PLC - fournisseur de logiciels de marketing - Les actions seront supprimées de la négociation sur l'AIM la semaine prochaine, vendredi, après que Pelatro a annoncé en août son intention de se retirer de la cote. L'entreprise avait invoqué les coûts, le temps de gestion nécessaire et la charge réglementaire liée au maintien de la cotation. À l'époque, elle avait déclaré que sa fonction financière, basée à Bangalore, n'était pas affectée.

----------

Poolbeg Pharma PLC - Société biopharmaceutique londonienne spécialisée dans les maladies infectieuses - reçoit un avis d'autorisation de l'Office japonais des brevets concernant sa demande de brevet Immunomodulator I. Les revendications considèrent que le brevet est autorisé par l'Office japonais des brevets. Les revendications jugent qu'il est possible de couvrir un inhibiteur de la protéine kinase activée par le mitogène p38 pour une utilisation dans le traitement de la grippe sévère chez l'homme. Poolbeg déclare que ces revendications "renforcent la solide propriété intellectuelle de l'entreprise sur le territoire". La délivrance de la demande de brevet est attendue dès que les formalités auront été accomplies. En outre, Poolbeg dépose des demandes de brevet pour étendre sa propriété intellectuelle autour de POLB001 et de l'utilisation des inhibiteurs de la MAP kinase p38 dans de nouveaux domaines pathologiques tels que l'oncologie. POLB001 inhibe sélectivement l'inflammation excessive dans les infections virales telles que la grippe. Jeremy Skillington, directeur général, a déclaré : "Cette étape importante témoigne du caractère unique de l'inhibition de la MAPK p38 en tant que traitement potentiel de la grippe sévère. Nous nous engageons à continuer de renforcer la protection de la propriété intellectuelle de notre portefeuille d'actifs dans de nouvelles juridictions afin d'augmenter leur valeur globale pour les partenaires potentiels."

----------

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.