GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Pelatro bondit grâce à un "gros" contrat

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres vendredi.

AIM - GAGNANTS

Pelatro PLC, en hausse de 23% à 8,00 pence, fourchette de 12 mois 4,20p-29,39p. Le spécialiste des logiciels de marketing remporte un "gros" contrat pour une solution de gestion de campagne auprès d'une société de télécommunications du Moyen-Orient dont le nom n'a pas été révélé et qui opère dans plusieurs pays. En 2022, Pelatro avait remporté un contrat avec l'une de ses opérations et a maintenant étendu la relation à trois autres pays. Le contrat global génère des revenus récurrents d'environ 650 000 USD par an. Subash Menon, directeur général et administrateur délégué, déclare : "Nous sommes ravis de cet important contrat à revenus récurrents qui augmente nos [revenus récurrents annuels] d'un montant significatif. Comme c'est le cas avec ce contrat, tous les contrats importants dans notre pipeline sont également de nature récurrente."

Anpario PLC, hausse de 12% à 216,70 pence, fourchette de 12 mois 177,00p-611,50p. Le fabricant d'additifs pour l'alimentation animale basé à Nottinghamshire a l'intention de renouveler son autorisation générale de rachat d'actions lors de la prochaine assemblée générale annuelle, qui devrait avoir lieu le 29 juin. La société a déclaré que l'offre de 225 pence par action représente une prime d'environ 16 % par rapport à son cours de clôture de 194 pence jeudi. En ce qui concerne l'avenir, la société déclare que les échanges et les perspectives pour 2023 sont conformes aux attentes du marché, les inquiétudes concernant les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et les retards logistiques ayant commencé à s'atténuer. Cependant, elle indique que les ventes depuis le début de l'année se sont maintenues à des niveaux plus faibles que ceux observés au dernier trimestre de 2022.

AIM - PERDANTS

Baron Oil PLC, en baisse de 6,9% à 0,091p, fourchette de 12 mois 0,065p-0,36p. La société d'exploration et d'évaluation de pétrole et de gaz indique que sa filiale, SundaGas Banda Unipessoal Lda, a obtenu une prolongation de six mois de son contrat Chuditch au Timor-Leste. Cette prolongation a été accordée par l'Autoridade Nacional do Petroleo e Minerais (Autorité nationale du pétrole et des minéraux) du Timor-Leste. Un certain nombre de discussions sont en cours avec des tiers concernant la participation au puits d'évaluation de Chuditch et aux activités futures. Selon Baron, bien qu'il y ait "l'incertitude habituelle" quant à l'aboutissement de ces discussions, cette extension, parallèlement au programme de travail, "maximise les chances" d'un accord d'exploitation.

