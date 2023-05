Pelatro annonce une année "décevante" avec une perte accrue et une baisse des revenus

(Alliance News) - Pelatro PLC a déclaré vendredi que les revenus de 2023 devraient être plus élevés, après des résultats annuels "décevants".

Le spécialiste des logiciels de marketing basé à Londres a déclaré que la perte avant impôts s'est aggravée en 2022 pour atteindre 13,9 millions de dollars, contre 666 000 dollars l'année précédente. Cela est dû à une dépréciation des actifs non courants de 9,3 millions USD.

En outre, les coûts d'exploitation ont augmenté de 23 % pour atteindre 2,7 millions USD, contre 2,2 millions USD l'année précédente, tandis que les coûts de dépréciation et d'amortissement se sont élevés à 3,1 millions USD, soit une hausse de 24 % par rapport aux 2,5 millions USD en 2022.

Les recettes ont chuté de 26 %, passant de 7,3 millions USD l'année précédente à 5,4 millions USD.

Pelatro n'a pas déclaré de dividende pour l'année, comme en 2022.

Pour l'avenir, Pelatro s'attend à une croissance à deux chiffres du nombre de nouveaux clients et à une "excellente visibilité" des recettes pour l'année en cours, qui devraient s'élever à environ 8 millions d'USD. Les recettes annuelles récurrentes devraient s'élever à environ 7 millions de dollars. La société a également indiqué que son pipeline de nouvelles affaires s'élevait à environ 23 millions d'USD.

Le président non exécutif Harry Berry a déclaré : "Malgré une année 2022 décevante, j'envisage l'année 2023 avec un optimisme prudent, car les efforts déployés jusqu'à présent, en particulier notre diversification vers les clients non télécoms, commencent à porter leurs fruits. Notre pipeline de nouvelles affaires est à son plus haut niveau historique et je suis confiant que cela produira des résultats dans les mois et les années à venir."

Les actions de Pelatro étaient en baisse de 5,2 % à 5,45 pence chacune à Londres vendredi matin.

