Pelatro Plc fournit des logiciels de marketing contextuel destinés à des applications d'entreprise à consommateur. Elle se concentre sur la fourniture de logiciels aux entreprises de télécommunications afin qu'elles puissent offrir à leurs abonnés des communications contextuelles, pertinentes et personnalisées. Ses produits comprennent mViva Contextual Campaign Management, mViva Loyalty Management et mViva Data Monetization. Ses solutions comprennent l'optimisation des campagnes, l'orchestration du parcours, la segmentation de l'audience, les campagnes omni-canal, l'amélioration de la rétention, l'enrichissement de l'audience et autres. mViva Loyalty Management fournit une approche holistique de la gestion de programmes de fidélité entièrement personnalisés pour chaque abonné. mViva Data Monetization permet aux équipes marketing des télécommunications d'ajouter de nouvelles opportunités en se diversifiant dans la chaîne de valeur publicitaire en intégrant des partenaires d'entreprise, tels que les banques, le commerce électronique, les détaillants et les compagnies d'assurance. L'entreprise est au service de divers secteurs, notamment les télécommunications, les services financiers, la vente au détail et le commerce électronique.

