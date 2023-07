Pelatro Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des solutions logicielles. La société fournit des solutions, principalement par le biais de sa suite logicielle phare mViva, aux entreprises de télécommunication (telcos), qui sont confrontées à une série de défis, notamment la maturité du marché, la saturation et la perte de clients. La société fournit des solutions logicielles de classe entreprise, qui aident ses clients, les opérateurs de télécommunications, à augmenter leurs revenus et à réduire le taux de désabonnement. Elle y parvient en analysant le comportement de chaque abonné dans le réseau de télécommunications, en créant son profil et en suggérant des produits et des promotions appropriés à chaque abonné. Le logiciel peut être étendu pour permettre la monétisation des données. L'entreprise est engagée dans l'espace du centre de marketing multicanal, une technologie qui orchestre les communications et les offres d'un client à des segments de clientèle sur plusieurs canaux, notamment les sites Web, les médias sociaux, les applications, les services de messages courts, les données de services supplémentaires non structurées, etc.

Secteur Logiciels