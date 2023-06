Pelatro remporte un contrat d'une valeur de 650 000 USD par an

Pelatro PLC - spécialiste londonien des logiciels de marketing - remporte un "gros" contrat pour une solution de gestion de campagne auprès d'une entreprise de télécommunications du Moyen-Orient dont le nom n'a pas été révélé et qui opère dans plusieurs pays. En 2022, Pelatro avait remporté un contrat avec l'une de ses opérations et a maintenant étendu la relation à trois autres pays. Le contrat global génère des revenus récurrents d'environ 650 000 USD par an, ajoute l'entreprise.

Subash Menon, directeur général et administrateur délégué, déclare : "Nous sommes ravis de cet important contrat à revenus récurrents qui augmente nos [revenus récurrents annuels] d'un montant significatif. Comme c'est le cas avec ce contrat, tous les contrats importants dans notre pipeline sont également de nature récurrente."

