PBS Bhd, anciennement Pelikan International Corporation Berhad, et ses filiales sont engagés dans la fabrication et la distribution d'instruments d'écriture, de produits d'art, de peinture et de loisirs, de papeterie scolaire et de bureau, de produits de papeterie, dans la fourniture de services logistiques et dans des participations d'investissement. La société distribue ses produits par l'intermédiaire de grossistes, de revendeurs, de détaillants, de circuits commerciaux modernes, y compris les hypermarchés, les écoles et les magasins spécialisés dans les articles de luxe. Ses secteurs géographiques comprennent l'Allemagne, le reste de l'Europe, les Amériques et le reste du monde. L'entreprise est un distributeur de produits d'écriture et de papeterie de marque Pelikan en Malaisie, à Singapour, en Chine/Taïwan, en Thaïlande et en Grèce. Ses marques comprennent Pelikan et Herlitz. Pelikan est connue comme une marque mondiale haut de gamme axée sur les instruments d'écriture fine et la papeterie scolaire et de bureau. La marque Herlitz se concentre sur les produits scolaires (sacs à dos et cahiers d'école) et la papeterie de bureau (blocs-notes et dossiers) en Allemagne et en Europe.