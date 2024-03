Pelikan International Corporation Berhad est une société basée en Malaisie qui fabrique et distribue des articles de papeterie scolaire et de bureau, ainsi que des instruments d'écriture. La société fabrique et distribue des instruments d'écriture, des produits d'art, de peinture et de loisirs, des articles de papeterie scolaire et de bureau, et des produits de papeterie. Elle distribue ses produits par l'intermédiaire de grossistes, de revendeurs, de détaillants et de circuits commerciaux modernes, notamment les hypermarchés, les écoles et les magasins spécialisés dans les articles de luxe. Les marques de la société comprennent Pelikan et Herlitz. Pelikan est connue comme une marque mondiale haut de gamme axée sur les instruments d'écriture, les fournitures scolaires et les articles de bureau. Herlitz est connue en Allemagne et en Europe comme une marque axée sur les produits scolaires (sacs à dos et cahiers d'écolier) et les articles de bureau (blocs-notes et classeurs). La société gère également la marque Susy Card. Ses unités de production sont situées à Vohrum : Allemagne, Puebla : Mexique, Bogota : Colombie et Poznan : Pologne.