Peloton Interactive, Inc. : Techniquement solide 16/09/2020 | 17:17 achat En cours

Cours d'entrée : 83.04$ | Objectif : 95$ | Stop : 75$ | Potentiel : 14.4% La valeur Peloton Interactive, Inc. présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 95 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 42.19 USD.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 91.17 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 6.47 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Avec un PER attendu à 1099.18 et 236.09 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés. Sous-secteur Articles de sport et de plein air Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PELOTON INTERACTIVE, INC. 200.88% 24 668 AMER SPORTS OYJ 4.27% 5 093 ASICS CORPORATION -19.66% 2 531 - ACUSHNET HOLDINGS CORP. 4.80% 2 530 TECHNOGYM S.P.A. -28.56% 1 975 CALLAWAY GOLF COMPANY -7.08% 1 852 MIPS AB (PUBL) 87.50% 1 108 JOHNSON HEALTH TECH. CO., L.. -17.88% 722 YONEX CO., LTD. -10.03% 513 NAUTILUS, INC. 843.43% 495 CLARUS CORPORATION 0.52% 407

Données financières USD EUR CA 2021 3 601 M - 3 045 M Résultat net 2021 36,7 M - 31,0 M Tréso. nette 2021 1 602 M - 1 355 M PER 2021 1 095x Rendement 2021 - Capitalisation 24 668 M 24 668 M 20 857 M VE / CA 2021 6,40x VE / CA 2022 4,74x Nbr Employés 3 694 Flottant 71,3% Prochain événement sur PELOTON INTERACTIVE, INC. 15/09/20 Analyst & Journée investisseur Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 113,28 $ Dernier Cours de Cloture 85,45 $ Ecart / Objectif Haut 61,5% Ecart / Objectif Moyen 32,6% Ecart / Objectif Bas -61,4% Dirigeants Nom Titre John Foley Chairman & Chief Executive Officer William J. Lynch President & Director Thomas Cortese Chief Operating Officer & Head-Product Development Jill Woodworth Chief Financial Officer Yony Feng Chief Technology & Investment Officer