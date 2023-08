Peloton Interactive, Inc. est un fournisseur de plateformes de fitness interactives. La société propose à ses membres des cours de fitness connectés et basés sur la technologie, ainsi que des cours immersifs et dirigés par un instructeur, à tout moment et en tout lieu. La société opère à travers deux segments : Les produits de fitness connectés et les abonnements. Le segment des produits de fitness connectés comprend le portefeuille de produits de fitness connectés et d'accessoires connexes de la société, les produits de fitness de la marque Precor, les services de livraison et d'installation, les vêtements de la marque Peloton, les accords d'extension de garantie et les contrats de service commercial. Son portefeuille de produits de fitness connectés comprend le Peloton Bike, le Bike+, le Tread, le Tread+ et le Peloton Guide. Son segment Abonnements permet d'accéder au contenu de sa bibliothèque de cours de fitness en direct et à la demande. Ses accessoires comprennent des chaussures de cyclisme, des haltères, des bandes de résistance, un tapis d'entraînement réversible, un tapis de vélo, un cardiofréquencemètre, des blocs de yoga, des sangles de yoga, des crampons, des pédales et autres.

Secteur Produits de récréation