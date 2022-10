Exclusif - Blackwells lance une course aux procurations et souhaite obtenir des sièges au conseil d'administration de GNL et de Necessity Retail.

La société d'investissement a nommé les deux mêmes candidats au poste d'administrateur dans chaque société et souhaite également que les sociétés procèdent à de vastes réformes de gouvernance et envisagent même de se vendre, ont indiqué les sources.

Blackwells veut que les deux sociétés remplacent AR Global, la société qui possède et exploite des propriétés pour le compte d'autres personnes. Pour faire monter encore plus la pression, Blackwells prévoit de nommer deux administrateurs supplémentaires chez GNL et Necessity Retail REIT en 2024, ont dit les personnes.

Le fondateur de Blackwells, Jason Aintabi, a déclaré que les luttes de procuration montreront comment un groupe d'opérateurs en conflit a nui aux actionnaires et que la seule façon d'avancer est de remplacer le gestionnaire externe, d'améliorer la gouvernance d'entreprise et d'adopter des pratiques commerciales appropriées, selon les personnes.

Il a blâmé le lien avec AR Global, le gestionnaire externe, pour les coûts élevés et les mauvaises performances des deux sociétés, selon les personnes.

Les représentants de GNL, de Necessity Retail et d'AR Global n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires par e-mail.

Chez GNL, où Blackwells est l'un des cinq principaux actionnaires, Aintabi a contacté le conseil d'administration le mois dernier, mais n'a pas eu d'engagement significatif avec la société, selon les personnes interrogées. Chez Necessity Retail REIT, Blackwells ne possède que 100 actions.

GNL est évalué à 1,14 milliard de dollars, tandis que Necessity Retail REIT est évalué à environ 840 millions de dollars. Chacune a vu le prix de ses actions chuter d'environ 30 % depuis janvier.

Au cours des cinq dernières années, GNL et Necessity Retail REIT ont perdu environ la moitié de leur valeur, le cours de l'action de Necessity Retail ayant baissé de 54 % et celui de GNL de 49 %.

En comparaison, l'indice de référence Vanguard Real Estate Index Fund ETF a perdu 32 % cette année mais n'a perdu que 5 % au cours des cinq dernières années.

ALTERNATIVES STRATÉGIQUES

En plus de mettre fin à AR Global, Blackwells veut que les conseils d'administration de GNL et de Necessity Retail REIT envisagent des alternatives stratégiques et introduisent des changements radicaux de gouvernance.

Elle souhaite que tous les membres du conseil se présentent aux élections chaque année. Et Aintabi veut que chaque conseil d'administration forme un comité d'examen stratégique pour envisager l'embauche de conseillers financiers afin d'évaluer la possibilité de vendre les sociétés, ont déclaré les personnes.

Le conseil de GNL compte actuellement huit administrateurs, tandis que Necessity Retail REIT en compte cinq.

Blackwells nomme les mêmes administrateurs dans chaque société. Richard O'Toole, un avocat fiscaliste, est un cadre de la société immobilière The Related Companies et James Lozier, qui a fondé Goldman Sachs Realty Management, a de l'expérience en tant que directeur d'une société cotée en bourse.

Chez GNL, Blackwells espère remplacer les administrateurs James Nelson et Edward Weil. Nelson est le directeur général de GNL tandis que Weil est le directeur général de AR Global. Chez Necessity Retail, Blackwells vise également Weil, qui y est président du conseil, et Stanley Perla.

S'ils sont élus lors de l'assemblée annuelle de l'année prochaine, les deux nouveaux administrateurs s'efforceront d'annuler les mesures anti-OPA des sociétés, selon les personnes interrogées.

Blackwells a fait les gros titres cette année en poussant à l'éviction du cofondateur et PDG de Peloton, John Foley, mais il est plus connu dans le secteur de l'immobilier pour avoir poussé à des changements chez Colony Capital et Monmouth Real Estate Investment Corp.

Blackwells et Colony se sont entendus pour obtenir des sièges au conseil d'administration et Tom Barrack, un ami milliardaire de l'ancien président Donald Trump, a quitté plus tôt que prévu son poste de PDG de la société.