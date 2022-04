Données financières USD EUR CA 2022 3 736 M - 3 442 M Résultat net 2022 -1 250 M - -1 152 M Tréso. nette 2022 792 M - 729 M PER 2022 -6,32x Rendement 2022 - Capitalisation 8 300 M 8 300 M 7 647 M VE / CA 2022 2,01x VE / CA 2023 1,85x Nbr Employés 8 662 Flottant 89,9% Graphique PELOTON INTERACTIVE, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PELOTON INTERACTIVE, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 30 Dernier Cours de Clôture 25,03 $ Objectif de cours Moyen 43,59 $ Ecart / Objectif Moyen 74,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Barry W. McCarthy President, Chief Executive Officer & Director Jill Woodworth Chief Financial Officer John Foley Executive Chairman Yony Feng Chief Technology Officer Shobz Ahluwalia Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PELOTON INTERACTIVE, INC. -30.01% 8 300 FLUIDRA, S.A. -28.64% 5 176 CALLAWAY GOLF COMPANY -16.65% 4 224 ASICS CORPORATION -17.96% 3 047 ACUSHNET HOLDINGS CORP. -21.67% 3 010 MIPS AB (PUBL) -39.17% 1 988